立委質疑坤輿抗爭執法 苗栗警：絕對制裁暴力

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（中央社記者王揚宇台北27日電）苗栗縣坤輿掩埋場抗爭爆流血衝突，時代力量立委陳椒華等人今天召開記者會，質疑警方當天執法情況，暴露警察局、警政署處理暴力衝突的無能，呼籲內政部長徐國勇發聲並究責。

受邀出席記者會的苗栗縣警察局副局長詹忠說，警方執法的一貫立場，絕對是制裁暴力、保護鄉親安全，沒有偏袒任何一方，也有依照規定盤查，希望大家不要汙衊警察的辛勞。

這場抗爭發生在21日凌晨，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，造成多人受傷送醫。

陳椒華今天偕時力苗栗縣長參選人宋國鼎等人在立法院召開記者會，稱坤輿公司結合2間保全公司聘僱黑道背景人員，擔任臨時保全，請徐國勇及警政署長黃明昭公開宣示要如何整頓保全業、不當聘僱及暴力犯罪，莫讓保全人員及黑道化身保全成為掩埋場開發派的打手。

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此外，台中高等行政法院日前判決苗栗縣政府應停止坤輿掩埋場相關開發，苗栗縣長徐耀昌今天表示，基於尊重法院見解，縣府不上訴，但強調受理申設過程絕無不法，盼紛擾就此落幕。

關心坤輿案發展的民進黨立委洪申翰在臉書撰文表示，這是遲到的正義，早該還給鄉親的公道，遲到了21年。從法院到苗栗縣府，都承認坤輿應環評而未環評，坤輿並不合法。接下來，大家還要注意，坤輿也有可能提出上訴。面對縣府停止坤輿試運轉，坤輿也可能提出訴願。（編輯：林興盟）1110727