是否與民眾黨合作？柯志恩：若能獲支持將深受鼓勵

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民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）25日表示，如能獲得民眾黨支持，將深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在市議員選舉上有競合關係，兩黨仍要謹慎以對。圖為柯志恩接受廣播專訪。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）民眾黨尚未決定是否推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，如能獲得民眾黨支持，將深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在市議員選舉上有競合關係，兩黨仍要謹慎以對。

柯志恩昨天搭親友車到台北，今天一早先接受廣播節目專訪，下午則與前台北市議員羅智強合體造勢。柯志恩在台北接受媒體聯訪時說，希望羅智強能來高雄助講，目前羅智強應是以行腳方式走全台，哪裡有需要，就會到哪助講。

民眾黨尚未在高雄推出市長參選人，被問到是否尋求與民眾黨合作？柯志恩說，尋求更多支持，是所有參選人的期望，如能獲民眾黨支持，將感到深受鼓勵，但國民黨和民眾黨在高市議員選舉有競合關係，如何處理，兩黨都要有謹慎做法。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅論文事件，柯志恩說，這是台大醜聞，「寫過論文的人都知道是怎麼回事」，相信台大會做出最好判斷。

台大審定委員會召集人是蘇宏達，但民進黨質疑立場偏頗，不適任召集人。柯志恩說，蘇宏達是台大社科院長，本來就應該擔任召集人，且院長也只有1票，最後還是要由委員們處理決定。

柯志恩並表示，相信蘇宏達會公平處理，且所有學者都要有自主判斷能力，她目前對台大處理此事有信心。

柯志恩明天將結束自主健康管理，她說，期待「重獲自由」，可以擁抱群眾、繼續跑行程，接下來會加快腳步、加倍衝刺。（編輯：陳仁華）1110725