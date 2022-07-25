裝甲兵遭砲管壓傷不治 南投檢方解剖遺體釐清死因

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）陸軍士兵全若堯遭戰車砲管壓傷不治，南投檢方今天解剖全若堯遺體以釐清確切死因；全若堯家屬指出，部隊長官曾跟他們說，全若堯在事件中完全沒有錯，盼釐清事實真相。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，7月21日進行CM11戰車鑑定，疑因戰車砲身不正常運動，造成2名士官兵受傷，其中傷勢較重的24歲士兵全若堯，送醫急救後因狀況不樂觀，全若堯裝著葉克膜先回南投老家後宣告不治。

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屏東地檢署囑託南投地檢署代驗遺體確認死因，南投檢方為確認全若堯在戰車中遭撞擊次數、部位等細節，曾詢問家屬是否願接受解剖，全若堯父母原本不願遺體被破壞因而拒絕，不過經檢方勸說，才答應讓檢察官今天在南投殯儀館進行解剖，釐清確切死因。

全若堯家屬接受媒體聯訪時說，部隊長官曾跟家屬解釋，指全若堯在事件中完全沒有錯，他們認為應該是有長官在指派任務時出錯，也希望能釐清真相，確認是誰該負起責任。（編輯：陳仁華）1110725