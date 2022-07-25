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漢光演習 第一作戰區進行各種狀況應變操演

2022/7/25 19:28（7/25 20:17 更新）
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國軍漢光38號演習25日登場，第一作戰區「澎湖地區全民戰力綜合協調中心暨三合一會報」，由作戰區指揮官劉協慶（站者）及澎湖縣長賴峰偉（後右2）共同主持，現場模擬演練戰時各種可能狀況。（軍聞社提供）中央社 111年7月25日
國軍漢光38號演習25日登場，第一作戰區「澎湖地區全民戰力綜合協調中心暨三合一會報」，由作戰區指揮官劉協慶（站者）及澎湖縣長賴峰偉（後右2）共同主持，現場模擬演練戰時各種可能狀況。（軍聞社提供）中央社 111年7月25日
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（中央社澎湖縣25日電）漢光38號演習登場，第一作戰區今天先進行戰時各種狀況應變推演，驗證地區政軍民資源整合能力，達成戰時支援軍事作戰目的。

第一作戰區「澎湖地區全民戰力綜合協調中心暨三合一會報」，今天由作戰區指揮官劉協慶中將及澎湖縣長賴峰偉共同主持，現場模擬演練戰時各種可能狀況，在澎湖縣政府進行首日推演年度重大演習實兵演練課目。

第一作戰區今天分別就物資動員、道路、電信、水電等搶修、傷患救護、災民收容等等，分別由縣府建設、工務、民政、社會、中華電信、台電與水公司等單位進行狀況演練，期能在戰時地方總力支援軍事作戰各項應變機制。

漢光38號演習今天正式登場，第一作戰區「聯合反登作戰操演」，27日清晨在澎湖境內展開。（編輯：黃世雅）1110725

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