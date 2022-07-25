林佳龍會日本眾議員 力推台日交流簽訂姊妹市

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚會晤日本眾議員鈴木馨祐時表示，新北升格12年僅增加2姊妹市，沒有日本城市，未來將推動與日本城市簽訂姊妹與友好城市，促進交流。

林佳龍今晚在臉書貼文表示，在接受黨的徵召成為新北市長候選人後，為實現「新北大翻新」的願景，持續勤走地方、拜會基層，傾聽各方的民意與建議。今天還是抽出時間與老朋友鈴木馨祐碰面。

他表示，鈴木馨祐是日本政壇最活耀的青壯派國會領袖之一，曾在2015年到2018年間來台訪問10次，最後一次是率日本青年局成員拜會當時身為台中市長的他，鈴木馨祐此次為了參加凱達格蘭安全論壇來到台灣。

林佳龍說，他向鈴木介紹目前無任所大使所主管的數位新南向推動工作，還表達台灣人對前首相安倍晉三過世的哀悼之意，分享他寫給安倍「邁向正常國家，你我共同夢想。台日友誼，以此為念。」紀念文字。鈴木也對台灣人民自發性地表達對安倍的哀悼之意，表達深刻感謝。

他表示，與鈴木馨祐對談時提到，由於日本與台灣擁有共同的民主價值觀，因此在許多議題上都開創出合作的無限可能，台日應尋找與促成可以合作的交集，特別是在高鐵與軌道技術上深具合作的可能性。鈴木希望他年底選舉不論勝選與否，都能持續透過無任所大使的身分，繼續協助台日各項交流的推動。

林佳龍回應說，在參選過程中赫然發現，作為全台灣人口最多的城市，新北市目前只有10個姊妹市，特別是在升格後的12年間，只增加了2個姊妹市。

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他表示，新北市10個姊妹市中，竟然沒有日本城市，對照於緊密的台日關係，實在是不可思議。他未來一定會致力推動新北市與日本城市間姊妹與友好城市的簽訂，透過更多觀光、產業、文化、青年與民主的實體與線上交流，讓新北市成為真正的國際大城。

林佳龍表示，與前總統李登輝熟識的鈴木，此行也會上五指山向李前總統致意。「我與他約定，今後不論扮演什麼角色，我們都將秉持安倍前首相和李登輝前總統的信念，共同為推動台日交流，以及台日兩國的國家正常化而努力。」（編輯：唐聲揚）1110725