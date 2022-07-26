陳時中否認打柯制黃 黃珊珊：不用每天口水戰

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長選戰開打，對於是否採取「打柯制黃」策略，民進黨台北市長參選人陳時中否認；有意參選的台北市副市長黃珊珊則說，沒什麼意義，不用每天口水戰。

陳時中、黃珊珊今天上午皆出席亞太青年協會舉辦的「2022 Model APEC Taiwan」北部場開幕式致詞，2人分別搭乘不同電梯，先後進入會場，全程無互動。

媒體在黃珊珊入場前堵訪詢問，是否認為陳時中陣營目前採取「打柯制黃」策略。黃珊珊表示，大家就是把自己對台北市的想法都講出來，打誰制誰沒什麼意義，不用每天口水戰。

黃珊珊致詞後為趕赴廣慈博愛園區北側綠帶啟用典禮先行離場，未再回應媒體堵訪。

陳時中會後接受媒體聯訪，對於與黃珊珊同場是否有煙硝味表示，沒有煙硝味，2人今天參加這場活動都是在鼓勵青年多跟世界連結。

媒體詢問，是否採取「打柯制黃」策略。陳時中先「蛤」了一聲表示不理解問題，經媒體說明，就是攻擊台北市長柯文哲以壓制黃珊珊後回應，沒有，沒有這樣的策略。

媒體再問，接下來選戰論述是否定調為「尊嚴」。陳時中說，首先，在他的人生觀裡，做任何事情都是以盡責出發；此外，從事事情時要互相尊重，建立大家的尊嚴；最後，大家有尊嚴、互相尊重，才有合作的基礎，事情才會做好。

媒體詢問，新書「溫暖的魄力：陳時中的從醫初心」似乎提中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝比較多，沒什麼提到指揮中心發言人莊人祥等人。陳時中表示，若出下一本書，他會盡量提。

媒體詢問，陳時中的LINE官方帳號粉絲已破3萬人，將近國民黨台北市長參選人蔣萬安的3倍，有什麼撇步。陳時中笑說，他不知道，這大概是競總的人在安排的。（編輯：方沛清）1110726