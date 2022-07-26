陳時中黃珊珊同場勉勵青年 蔣萬安另有行程

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）民進黨台北市長參選人陳時中與有意參選的台北市副市長黃珊珊今天同場活動，一起勉勵青年走向國際、找到自己的方向與位置；國民黨台北市長參選人蔣萬安則另有行程未出席。

陳時中、黃珊珊上午出席亞太青年協會舉辦的2022 Model APEC Taiwan北部場開幕式致詞，主辦單位透露，原先有邀請國民黨台北市長參選人蔣萬安，不過因舉行發言人團發布記者會不克前來。

陳時中致詞表示，他受邀時仍是衛福部長，後來突然卸任，本來不知道該不該來，但請教主辦單位後，想說是要和年輕人分享經驗，就以前衛福部長的身分出席。

陳時中分享在部長任內參與世界衛生組織（WHO）、亞太經濟合作會議（APEC）相關活動的經驗，認為台灣在國際上一定要有青年參與，「我們年紀大的終會過去，未來的世界是各位青年的」。

陳時中以波羅的海三小國獨立為例，指出台灣在國際上很難比力強，但一定要比氣長，只要觀念正確、把握自由的精神與價值，然後不斷推動，總有一天會美夢成真，至於這個價值是什麼，難以用嘴巴講述，青年要自己去體會、感受。

陳時中說，他仍不免要以長者的身分跟大家分享，年輕就是動力，千萬不要小看自己，他剛畢業時的第一個志向是要讓病人會刷牙，後來一步步做到衛福部長，期許年輕人們有機會可以到國際發揮力量，讓台灣更好。

黃珊珊致詞說，台灣不缺人才，但人才欠缺舞台，而提供舞台是政府的責任，因此台北市做了非常多政策支持青年發展與創業，例如今年即將要成立的天使基金，藉著搭建更多舞台，讓大家能接觸不同面向的資源，找到自己的方向與位置。

黃珊珊指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變了世界與人類生活的模式，面對未知的世界，每個年輕人都要嘗試了解，她在20歲的時候，勇敢地從大氣科學系轉到法律系，所以年輕人就是要不怕闖蕩，同時打開國際視野，一起留下更好的台北與台灣給下一代。（編輯：方沛清）1110726