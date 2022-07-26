凱達格蘭論壇 總統籲民主夥伴團結阻止威權擴張

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總統蔡英文26日以錄影方式在「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」致詞，並對日本前首相安倍晉三不幸逝世表達哀悼，她表示，安倍晉三為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎。中央社記者王飛華攝 111年7月26日

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天表示，只要團結一致，就能阻止威權擴張。台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，也是維持區域與全球安全的關鍵；儘管不斷受到威脅，但台灣永遠不會放棄對民主、自由和人權的承諾。

總統上午以錄影方式為「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」開幕式致詞，歡迎親自出席論壇、以及遠距視訊參與的貴賓。

她表示，在共享價值和體制面臨前所未有的挑戰之際，民主夥伴關係尤顯重要。COVID-19疫情讓這些挑戰更加嚴峻，也凸顯威權和民主制度的鮮明對比。

總統說，俄羅斯無端入侵烏克蘭讓人們看到，威權國家會毫不遲疑侵犯他國主權，對國際和平安全構成的威脅日益加劇，因此必須採取一致的因應措施。

她表示，在印太地區，威權勢力揚言要顛覆區域平衡。他們企圖以灰色地帶戰術削弱國際法律規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，其施行的暴力鎮壓暴露出他們以系統性方式侵害人權。

總統指出，台灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的民主堡壘。台灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

她說，很高興看到全世界更多民主國家認知到印太區域所涉及的利害關係。去年，看到「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）的建立，歐盟及「四方安全對話」也提出新的倡議，以擴大區域參與。

上個月，日本、韓國、澳洲及紐西蘭首度參與「北大西洋公約組織」（NATO）峰會，該峰會在會後發表的聲明中，提到中國帶來的挑戰。同月，「七大工業國集團」（G7）領袖也在聯合公報中強調維護台海和平與穩定的重要性。

總統表示，台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，持續採取各項措施以提升安全；建置新設施，推動國艦國造，也強化後備戰力，增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力加速邁向國防自主的進程。

總統聲明，台灣人民致力保衛國家、捍衛民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定。台灣不僅是區域與全球安全的關鍵，也是國際社會不可或缺的一員。儘管在國際參與面臨許多阻礙，但持續與世界各地的朋友進行有意義的交流。

總統說，透過「全球合作暨訓練架構」，即GCTF，台灣與100多個國家就網絡安全、女性賦權及人道援助等重要議題交流。「新南向政策」有助增進台灣與鄰近區域合作夥伴間的投資和民間交流。

她表示，隨著上個月「台美21世紀貿易倡議」的啟動，深化與美國的經貿交流。此外，台灣與歐盟互相調整政策目標，深化雙方連結，帶動去年的相互投資創下歷史新高。

總統說，台灣領先世界的半導體產業也有助促進全球經貿合作，台灣頂尖晶片製造商不斷拓展市場，政府也致力強化國際合作及研發和訓練，以保持此一關鍵產業的競爭力。

她表示，在確保安全的全球供應鏈方面，台灣有能力，也正在扮演重要的角色。除了努力強化民主團結，供應鏈合作也可成為遏制威權影響的另一個重要工具。儘管台灣的民主價值和生活方式不斷受到威脅，但永遠不會放棄對民主、自由和人權的承諾。

總統感謝理念相近的夥伴長期和台灣站在一起，保護共同的價值，並維護印太區域的和平穩定。

總統在談話中特別悼念日本已故前首相安倍晉三不幸逝世，並指出，日本失去了一位偉大領袖，台灣失去了一位摯友及盟友，世界更失去了一位具卓越遠見的政治家。

總統說，在建構「四方安全對話」（Quad）及「自由與開放的印太區域」概念過程中，安倍為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎，「因為他的努力，讓我們得以守護民主及以規則為基礎的國際秩序，以確保區域的穩定和繁榮」。

她強調，只要團結一致，就能阻止威權擴張，讓民主蓬勃發展。在這裡相互交流，建立共同目標，表彰那些為更自由、和平的世界而奮鬥的人們。「讓我們為我們的價值挺身而出，使後代子孫能享受傳承而來、得之不易的民主自由」。

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凱達格蘭論壇將由日本前外務暨防衛大臣河野太郎（Kono Taro）、美國前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）以視訊方式進行專題演講，另由愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）擔任閉幕專題演講人。

與會者包括日本眾議員鈴木馨祐等來自美國、日本、英國、德國、法國、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及印度等國，共約20位政要及專家學者，與台灣官員及學者專家進行深度對談。（編輯：郭無患）1110726