民調落後侯友宜 林佳龍：我自一口真氣足

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（中央社記者王鴻國新北26日電）民進黨新北市長林佳龍日前扮「龍貓」和立委賴品妤賣萌獲多人按讚，今天受訪談及對手民調落差大的問題，引過去武俠經典句「他強由他強…，我自一口真氣足」，有信心逆轉勝。

林佳龍下午與民進黨新北市議員參選人拍攝競選定裝照前接受媒體聯訪時，由於賴品妤受邀任林佳龍的發言人時，曾在臉書上PO出與林佳龍戴上貓耳朵髮箍的賣萌照，引來不少網友按讚，而林佳龍也成「龍貓」。賴品妤說明，這是找她當發言人的「入會儀式」。

賴品妤受訪時笑說，林佳龍邀請她擔任發言人，而「入會儀式」那天也是臨時起意，主要是她在選區要拍其他影片，因此，「要一起工作，就要一起戴貓耳朵」。

她說，交通改善一直是汐止重中之重問題，尤其是捷運延宕，主要是因橫跨台北、新北及基隆，可能因不同市長或不同黨派因素造成延宕，林佳龍任交通部長時成立四方平台溝通後才有突破和進度，因此，她會盡最大努力來幫林佳龍輔選。

林佳龍表示，感謝行政院長蘇貞昌近年培養的團隊及人才都投入這次選舉，包括民進黨秘書長林錫耀擔任林佳龍競選總部主委、立委吳秉叡擔任總幹事，立委張宏陸及蘇巧慧擔任組織群、文宣群召集人等人，組成最強競選團隊。

他談到戴貓耳朵一事表示，他已參加賴品妤的「入會儀式」，雖然有點突襲，仍算是已成為龍貓一族。

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媒體詢及他和對手新北市長侯友宜民調有很大的落差，他表示，民調是參考，比賽才開始，侯友宜確實是強勁對手，但就像武俠小說「他強由他強…，我自一口真氣足」，經不斷自我挑戰及走入基層傾聽民意，他相信任何比賽逆轉勝是最精彩，他會做好領頭羊角色，帶領團隊於4個月後贏得勝選。

台大校長管中閔及時任行政院長的副總統賴清德都曾引用金庸小說「倚天屠龍記」中「九陽真經」的「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」及「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」等內容，曾引起武俠控注意及網路熱議。（編輯：李錫璋）1110726