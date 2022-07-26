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民進黨推系列政績影片 陳時中獻聲感謝所有台灣人

2022/7/26 21:35（7/26 21:46 更新）
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民進黨26日推出首支系列政績影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」，並由台北市長參選人陳時中擔任旁白配音。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年7月26日
民進黨26日推出首支系列政績影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」，並由台北市長參選人陳時中擔任旁白配音。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年7月26日
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨已陸續提名18位縣市首長參選人，今天推出首支系列政績影片「原來，我們已經一起走了這麼遠」；影片主打過去2年半防疫成績，並由台北市長參選人陳時中擔任旁白配音，感謝所有台灣人民。

民進黨今天指出，「原來，我們已經一起走了這麼遠」影片，描繪2年半前全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，政府開始各項防疫措施，因為過往SARS經歷，讓台灣政府比起其他各國更有警覺，快速組成防疫國家隊；指揮中心為讓民眾安心，更每日召開防疫記者會，第一時間說明疫情狀況，澄清錯假訊息。

民進黨說，影片中特別感謝所有在防疫期間付出的人，從第一線醫護人員、口罩產線員工、超商店員，以及一起經歷口罩、疫苗、快篩的每位台灣人。而「Taiwan can help」讓台灣的能見度在國際大增，許多國家紛紛站出來支持和感謝台灣在疫情期間的貢獻。

民進黨說，陳時中首次參與影片配音，現場請來聲音訓練師周震宇，以及知名配音師「星期天配音是對的」，給予陳時中旁白配音的指導；針對第一次的配音表現，周震宇表示「我聽完有雞皮疙瘩的感覺」，而陳時中看到影片成品後，也說「錄製的時候有很自然的感情，看見2年多來的日子，也挑動我們自己的心情」。

影片規劃由民進黨網路社群中心主責，社群中心主任范綱皓說，過去2年多，大部分的台灣人每天都聽陳時中記者會，陳時中的聲音大家都很熟悉，邀請陳時中擔任旁白配音非常適合；錄音時，陳時中情緒流露非常自然，因此很快就完成錄音。

民進黨說，接下來4個月，「顧家鄉，拚未來」系列政績影片將陸續釋出，細數民進黨過去6年中央執政的重要政績，凸顯照顧人民、家鄉，拚台灣未來的主軸。（編輯：林克倫）1110726

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