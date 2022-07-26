對抗威權 愛沙尼亞前總統籲成立數位安全聯盟

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）愛沙尼亞前總統易維斯（Toomas Hendrik Ilves）今天出席凱達格蘭論壇時主張，歐美與包括台灣的亞洲民主國家應組成一個「數位安全聯盟」，功能是類似北約（NATO）的軍事安全同盟，但並非建立在地緣政治，而是建立在對抗威權的共同價值觀。

「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」今天登場，易維斯擔任閉幕專題演講者。

易維斯表示，網路世界無遠弗屆，地緣政治已不再重要，針對愛沙尼亞首都塔林 （Tallinn）或台北發動數位攻勢，已無時間差別，也無須考量實際地理距離；因此，各國在對應趨勢、發展新的安全思維時，須跳脫地緣政治角度來思考安全議題。

易維斯指出，數位科技改變了現代戰爭模式，俄羅斯2015年就已運用網絡科技關閉過烏克蘭的電網設備，今年2月俄烏戰爭開打後，俄羅斯更加強運用數位攻勢，關閉烏克蘭衛星通訊，侵入烏克蘭政府與民間資料庫等。

另外，易維斯分析，如今任何戰爭開打，在發動傳統軍事攻擊前，敵人都可能先以數位攻擊癱瘓對手的國家體系運作，包括關閉電網設備、讓紅綠燈大亂、阻擋飲水和天然氣供應等；所有未受保護的基礎設施，都可能在遭受重大攻擊時失靈，而這一切都可能發生在實體作戰之前。

易維斯表示，在現代戰爭中，敵軍發動第一波數位攻擊基礎設施後，傳統軍武即使未受影響，仍可能遭受後續數位攻擊，包括受到電磁脈衝（EMP）破壞、干擾GPS功能等，「數位安全」是相對新的政策思維，首場以此為主題的重要國際會議，是在11年前的慕尼黑安全會議，近年在國際上，已可看到層出不窮的數位攻擊案例。

有關數位攻擊的案例，易維斯舉例，愛沙尼亞2007年就曾遭到來自俄羅斯的攻擊，關閉愛沙尼亞的銀行、媒體、政府網站等，數位攻擊的形式非常多種，他難以在此逐一細數，其中最受注意的包括顛覆、影響選舉結果，在英國脫歐和美國、法國的大選中，都可看到遭到數位認知滲透戰影響的痕跡。

易維斯表示，要以武力發動一場傳統戰爭很昂貴，不論輸贏都付出更多成本，數位戰爭卻可用更低花費達成目的，例如透過數位認知戰，設法影響一場民主選舉，選出反對北約、反對歐盟的領導人，因此為了對抗這種新時代作戰形態，民主國家聯盟需有不同思維，不能繼續固守區域安全的地緣政治思考。（編輯：楊凱翔）1110726