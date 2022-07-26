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政院：國科會首任主委 原科技部長吳政忠出任

2022/7/26 18:29（7/26 18:55 更新）
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行政院發言人羅秉成26日宣布，科技部改制為「國家科學及技術委員會」的首任主委，由原科技部長吳政忠（圖）以行政院政務委員身分兼任。（中央社檔案照片）
行政院發言人羅秉成26日宣布，科技部改制為「國家科學及技術委員會」的首任主委，由原科技部長吳政忠（圖）以行政院政務委員身分兼任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北26日電）行政院發言人羅秉成今天宣布，科技部改制為「國家科學及技術委員會」，首任主委由原科技部長吳政忠以行政院政務委員身分兼任，政務副主委由原科技部次長林敏聰擔任。

為因應國際科技趨勢及擘劃國家未來科技發展策略，科技部啟動組織改造轉型成「國家科學及技術委員會」，預計27日下午正式揭牌。

羅秉成今天表示，吳政忠

吳政忠小檔案

  • 現職：科技部長
  • 學歷：國立台灣大學土木工程學系、康乃爾大學理論與應用力學碩士及博士
  • 經歷：國立台灣大學應用力學研究所所長、行政院國家科學委員會航太計畫召集人、行政院科技顧問組副執行秘書、行政院國家科學委員會副主任委員、行政院政務委員
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的學、經歷俱豐，畢業於國立台灣大學土木工程學系，獲美國康乃爾大學理論與應用力學系碩士、博士。曾任台大應用力學研究所長、特聘教授、名譽教授等教職，並曾任行政院科技顧問組副執行秘書、原行政院國家科學委員會副主委、行政院政務委員等職務，並於2020年5月擔任科技部長至今。

羅秉成說，林敏聰歷練完整，畢業於台大物理學系、德國海德堡大學物理系碩士、德國哈勒大學物理系博士。曾任台大物理學系教授、特聘教授、中央研究院原子與分子科學研究所合聘研究員、科技部自然科學及永續研究發展司長，並於2020年5月擔任科技部政務次長，襄助部長持續推動科技事務至今。

羅秉成表示，吳政忠於2020年接任科技部長，近2年多來積極連結產、官、學、研，逐步穩健實踐科技願景，在量子、太空、國防科技、先進半導體、精準健康及防疫科技等布局前瞻科技；另在先進網路建設、雲世代產業數位轉型、科技人才培育與基礎研究，都與相關部會共同合作推動。

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羅秉成指出，行政院長蘇貞昌期許吳政忠能充分發揮專業及與部會協調能力，帶領國家科學及技術委員會整合上、中、下游的技術發展與產業應用，統籌各部會科技預算，就國家整體科學發展、技術研究及應用進行規劃、協調、審議、分配及管考，聚焦推動重點科技任務。

羅秉成說，蘇貞昌期許吳政忠能強化人文社會參與，藉此落實科技相關政策，加強台灣在科技研究領域的競爭基礎，藉由跨部會、跨領域的整合，將科技導入部會、提升部會職能。（編輯：林克倫）1110726

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