空軍夜間潛力裝掛 佳山基地神祕山洞機堡罕見曝光

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（中央社台北27日電）國軍漢光38號演習登場，空軍第五戰術混合聯隊執行「夜間潛力裝掛作業」，在戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，佳山基地內山洞機堡內部，也罕見在鏡頭前曝光。

空軍司令部在臉書粉絲專頁，透過照片呈現花蓮基地第五戰術混合聯隊昨晚執行戰術潛力裝掛作業，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務。

空軍表示，參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。

根據空軍公布照片顯示，武掛分隊官兵在佳山基地山洞機堡內，將包括先進中程空對空飛彈（AIM-120）與魚叉反艦飛彈（AGM-84 , Harpoon）、以及響尾蛇空對空飛彈（AIM-9 , Sidewinder）等裝掛在F-16戰隼戰機上。

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佳山基地位於花蓮，機堡及彈藥存放深入山脈，並倚靠中央山脈為屏障，具有抗炸、抗強震能力，可存放上百架戰機，被視為是空軍戰機面對敵方飛彈「第一擊」時的戰力保存重要據點，戒備森嚴，長期保持一股神祕色彩。

此外，空軍第六混合聯隊上午支援陸軍特種作戰指揮部執行「聯合反空（機）降作戰」課目，C-130H力士型運輸機機組人員完成任務提示後，待特戰官兵登機，飛抵指定空城圓滿完成任務，演練驗證聯合作戰能力。（編輯：郭無患）1110727