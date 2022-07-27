更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19疫情溯源新研究：起自武漢華南海鮮市場
首頁 / 政治

空軍夜間潛力裝掛 佳山基地神祕山洞機堡罕見曝光

2022/7/27 11:16（7/27 12:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國軍漢光38號演習登場，空軍第五戰術混合聯隊執行「夜間潛力裝掛作業」。（圖取自facebook.com/cafhq）
國軍漢光38號演習登場，空軍第五戰術混合聯隊執行「夜間潛力裝掛作業」。（圖取自facebook.com/cafhq）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）國軍漢光38號演習登場，空軍第五戰術混合聯隊執行「夜間潛力裝掛作業」，在戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，佳山基地內山洞機堡內部，也罕見在鏡頭前曝光。

空軍司令部在臉書粉絲專頁，透過照片呈現花蓮基地第五戰術混合聯隊昨晚執行戰術潛力裝掛作業，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務。

空軍表示，參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。

根據空軍公布照片顯示，武掛分隊官兵在佳山基地山洞機堡內，將包括先進中程空對空飛彈（AIM-120）與魚叉反艦飛彈（AGM-84 , Harpoon）、以及響尾蛇空對空飛彈（AIM-9 , Sidewinder）等裝掛在F-16戰隼戰機上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佳山基地位於花蓮，機堡及彈藥存放深入山脈，並倚靠中央山脈為屏障，具有抗炸、抗強震能力，可存放上百架戰機，被視為是空軍戰機面對敵方飛彈「第一擊」時的戰力保存重要據點，戒備森嚴，長期保持一股神祕色彩。

此外，空軍第六混合聯隊上午支援陸軍特種作戰指揮部執行「聯合反空（機）降作戰」課目，C-130H力士型運輸機機組人員完成任務提示後，待特戰官兵登機，飛抵指定空城圓滿完成任務，演練驗證聯合作戰能力。（編輯：郭無患）1110727

延伸閱讀
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景金防部漢光演習登場 驗證聯合作戰能力圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族