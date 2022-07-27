陳時中稱救內湖交通 黃珊珊：問題是松機請提解方

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天表示，市長換人做做看，把內湖交通救起來；有意參選的台北市副市長黃珊珊今天說，內湖交通最大的問題是松山機場，請陳時中提出解方。

台北市長柯文哲2017年曾脫口「內湖交通沒救了」，陳時中昨天晚間赴內湖桂竹宮參拜時說，如果前一棒覺得沒救了，就換人做做看，大家一起拚，把它救起來。

黃珊珊今天上午出席樂群臨時平面停車場啟用快充充電服務儀式後接受媒體聯訪表示，她昨天看了半天，陳時中好像沒有針對問題提出解方，如果陳時中只是要再詢問其他人的意見，可能等到問完再來選市長。

黃珊珊強調，內湖的交通是都市計畫的問題，她還是議員時，內湖的設計是工業區，只能容納6萬人生活，後來變成許多企業的辦公室與總部，現在每天湧入將近15萬人，但道路面積、停車空間沒有增加，所以一定會造成交通壅塞。

黃珊珊說，內湖近來不斷興建新大樓，人口越來越多，市府這幾年也做了幾件事來改善，例如廣設智慧號誌、擴增幹線公車，同時改善環境，包含港墘路、成功橋及民權大橋拓寬。

黃珊珊指出，其實內湖交通最大的問題與瓶頸一直是松山機場，中央已經講了很多年，包含民進黨每次要選市長都提出要遷建，卻遲未提出真正的改善方式，所以請陳時中說出換他做做看的話，要用什麼方式解決。

媒體詢問，國民黨議員李柏毅昨天揭露教育局長曾燦金在公務群組轉貼黃珊珊出書新聞連結，有違行政中立疑慮。黃珊珊回應，這件事她不太清楚，但對她來說，每個人都能獨立思考，看到訊息都會有自己的判斷，不用刻意操作。

媒體再問，與黃珊珊友好的議員陳永德加入國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊，是否代表黃珊珊拔樁失敗。

黃珊珊說，選民是人不是樁，不要把人當成樁，看到什麼事都理解為拔樁或背叛，台北是個多元開放的社會，選舉本來就要爭取最多市民的支持，重點是證明自己能做什麼來讓市民認同，而不是每天算計，這沒有必要。（編輯：李亨山）1110727