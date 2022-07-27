朱立倫會見日本眾議員鈴木馨祐 盼維持緊密合作

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨主席朱立倫今天與日本眾議員鈴木馨祐會面，雙方就台日關係、台灣政情等議題廣泛交換意見，朱立倫表示，國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼，期盼雙方維持長期緊密的交流合作。

國民黨今天發出新聞稿表示，朱立倫上午在中央黨部會見日本自民黨廣報本部副本部長鈴木馨祐、日本台灣交流協會橫地晃副代表及涉外室主任小野綸佐子。陪同朱立倫出席的還包括國民黨台北市長參選人蔣萬安、立委陳以信、文傳會副主委林家興、國際事務部副主任翁聖博。

朱立倫表示，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，台日共享民主、自由、人權、法治等核心價值，國民情誼深厚友好。國民黨將在既有的良好基礎上，與日本政府持續深化台日友好實質合作關係，並攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。相信此次訪團來訪更將鞏固兩國友好情誼，並能共同為兩國人民謀福祉。

朱立倫強調，鈴木馨祐長期關心台日關係支持台灣，維持台海和平與穩定早已成為兩國不論是政府與人民的共識；在雙邊關係既有的深厚基礎上，定能持續推動台日邦誼。國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼，並期盼雙方維持長期緊密的交流合作，持續推行共享的自由民主價值。

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蔣萬安則表示，自民黨青年局與救國團的緣分從他祖父故總統蔣經國時代就開始，有著深厚的情誼。他也提到，現在正在競選台北市長，希望未來台北市與東京等日本各大城市有更緊密的交流往來。特別是蔣萬安與鈴木馨祐其實已是舊識，蔣萬安表示，希望選後能有機會兌現過去曾與鈴木相約一同滑雪的約定。

國民黨表示，鈴木馨祐此次為第15次訪台，是台灣不折不扣的好朋友。同時更是日本政壇的明日之星，不僅當選過5屆眾議員，也擔任過自民黨青年局局長、日本內閣府副大臣、日本外務副大臣、日本財務副大臣及日本駐紐約副領事，擁有完整的黨、政、外交經歷。（編輯：郭無患）1110727