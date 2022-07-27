朱立倫：知日友日是國民黨立場 不應陷於仇日情結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨主席朱立倫今天表示，知日、友日是國民黨應該有的態度，不應陷於過去仇日、反日的情結，這絕對不是國民黨的立場；向已故的日本前首相安倍晉三表達敬意，絕不是跟著民進黨的腳步走。

朱立倫今天上午與日本眾議員鈴木馨祐會面。下午國民黨中常會則邀請輔仁大學日文系特聘教授何思慎以「中華民國對日關係昔與今」為題進行報告，朱立倫在會中表示，上午他與國民黨台北市長參選人蔣萬安接待鈴木馨祐，再過兩天他還要接見幾位來訪的日本前大臣。

朱立倫說，鈴木馨祐在看到國民黨總理孫中山像時，強調國民黨與日本的關係，國民黨則是在同盟會時期，將日本橫濱當作革命基地，而橫濱也是鈴木馨祐的選區；國民黨在橫濱的支部，已有126年的歷史，因此國民黨與日方關係非常密切。鈴木馨祐不僅與國民黨關係密切，也與救國團關係密切，所以鈴木馨祐還向蔣萬安提到，他非常崇敬故總統蔣經國。

朱立倫表示，希望讓大家了解，知日、友日是國民黨應該有的態度，不應該陷於過去仇日、反日的情結，這些絕對不是國民黨的立場，今天特別請何思慎演講，也一定會提到國民黨歷任總裁與主席，與日方密切的往來與關係，讓大家了解知日、友日是國民黨基本的立場。

在何思慎報告之後，朱立倫接著表示，關於歷史的情節，人民可以記住，但絕對不是用來作為政黨對抗、政治鬥爭的方式，對於前段時間安倍晉三遇刺，國民黨第一時間不但表達哀悼，也譴責暴力，從何思慎報告中讓大家更清楚的了解到，從安倍的外祖父岸信介、叔公佐藤榮作、父親安倍晉太郎到安倍晉三，這家族是最愛台灣的。

朱立倫強調，國民黨表達敬意，絕對不是跟著民進黨的腳步走，很多人不明事理的朋友要搞清楚，故總統蔣介石與岸信介是最好的朋友，國民黨早在民進黨成立前，就已與這家族有深厚的歷史、淵源，這些人對國民黨、中華民國的情誼，才是今天表達哀悼的最主要原因。

此外，朱立倫也提到，疫情仍然嚴峻，每天有2萬多人染疫，死亡人數已衝破8700人，邁向萬人大關，中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中卻臨陣落跑，參選台北市長，而參選的起手式沒有感謝防疫人員與全民努力，反倒是在自己的新書中，讓人詫異的去稱讚中國共產黨中央委員會前副主席林彪。

朱立倫指出，真的很難想像，陳時中在新書中沒有好好感謝全民防疫的努力，反而去稱讚林彪，這都是無法想像的；這樣落跑的參選人想要來台北市爭取選票，唯有集中選票支持蔣萬安，才能還給所有台北市民一個公道。（編輯：楊凱翔）1110727