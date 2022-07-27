論文及新竹棒球場風波亂選情 林錫耀信心喊話

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文及新竹棒球場風波，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會向黨內喊話，不管是論文或棒球場事件，要對自己有信心，內部如果信心穩住，他相信風波可以很快過去。

林智堅深陷中華大學與台大國發所論文，以及新竹棒球場等爭議，民進黨立委高嘉瑜近日於政論節目指出，民進黨內部有股勢力正醞釀「換堅」。

民進黨桃園立委鄭運鵬今天在中常會外受訪指出，他不認為黨內會有這樣的評論，高嘉瑜也是北北基桃一份子，他相信沒有人希望選舉因抹黑而有不好結果。

鄭運鵬指出，林智堅是人品端正、龜毛的人，他願意相信林智堅的人品；他說，自己看過完整的林智堅論文資料，此事的確是無妄之災、不白之冤。

至於民進黨是否會「陣前換將」，鄭運鵬說，「我認為沒有必要」，他看過證據並且願意公開說明，他不覺得有幾個人看過，「沒有做的事最難證明」，很多人有先入為主的概念，這是林智堅比較委屈的地方。

民進黨中常委表示，林錫耀在中常會黨務報告提到，民進黨已提名18個縣市長參選人，其中，雙北參選人受到關注，支持者都很振奮，帶動選舉氣氛。

與會中常委轉述，林錫耀提到，選舉有些負面操作，對方潑髒水，很難洗乾淨。

林錫耀說，民進黨是執政黨，防守居多，在這個結構下，他要提醒大家，選戰來來回回，很多議題已被外界歪樓，不要掉入對方的邏輯，人家設定什麼就掉進去，這是一個陷阱，不要被分化，不管是論文或棒球場事件，要對自己有信心，論文舉出來的證據與時間序都很有利，要有自信，內部如果信心穩住，他相信這個風波可以很快過去。

民進黨發言人李妍慧今天受訪指出，她已辭去中華大學董事長暨董事職務，22日已生效，辭職最主要原因是，董事會與學校已再三說明，董事會沒有介入校務，她希望讓中華大學有獨立的學術審查空間。

另外，民進黨中常會通過由中常委黃承國、林右昌、許淑華擔任人事評議委員會委員；會中也通過由中常委王定宇、陳茂松、何志偉、蘇巧慧、陳世凱擔任入黨複審小組成員，並由中常委王定宇擔任召集人；中常會並通過8月3日召開中執會。（編輯：謝佳珍）1110727