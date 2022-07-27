內湖交通解方 陳時中：應是市長說給市民聽

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天表示要把內湖交通救起來，遭台北市長柯文哲質疑應提出具體解決方案，陳時中今天晚間回應，柯文哲才是市長、他是市民，應是市長說明給市民聽。

陳時中今天晚間出席中山大同選區首場「阿中與你相見歡」活動，替民進黨台北市議員參選人顏若芳站台，並在會前接受媒體聯訪。

對於近期跑基層的感受，陳時中說，有感覺到市民的支持，責任感也跟著變重，若有幸能當選，他將組成會做事的政府，且為了做對事，議員一定要全壘打，才能靠著議員監督、反映意見，做一個會溝通、會做事的市長。

媒體詢問，陳時中昨天說要把內湖交通救起來，台北市長柯文哲回應，應提出具體解決方案，「從今天起，我就逼你講政見」。

陳時中表示，不要忘了，現在柯文哲才是市長、他是市民，應該是市長說明給市民聽，哪裡有盯著市民教市長怎麼做的道理，「這樣就我來做就好啦」。

陳時中上台致詞表示，他在投入選戰時曾說台北市政停滯，但這其實是客氣的說法了，因為知道市政困難而不忍苛責，不過這幾天下來，他逐漸了解為何市政會停滯。

陳時中指出，柯文哲今天說要逼他講政見，讓他覺得對象是不是搞錯了，他是市民、柯文哲是市長，市長應該是要替大家想辦法，怎麼倒過來問市民，「這是一個沒擔當的作法，我當市長絕對不會有這樣的情形發生。」

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陳時中說，責任來了他就扛，今天若大家選他當市長、將責任交給他，他一定會扛到底，且這不僅是嘴巴講講而已，就像他在立法院接受質詢時都是直球對決，對就是對、不對就改，絕對不會把責任推給部屬。

陳時中表示，他在衛福部長任內制定8部法律、修正90部法律，若沒有無比的魄力、能力並帶領部屬一起衝，是絕對做不到的，雖然他年紀大，但精神、體力就像時鐘一樣好，絕對不會有停頓，拜託大家將票投給他，讓市政變得更好，保證有市長會做事、有議員會做對事。（編輯：張銘坤）1110727