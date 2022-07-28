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民團憂廠商用汽電共生套利 立委籲政府勿成幫兇

2022/7/28 14:38（7/28 14:51 更新）
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時代力量立委陳椒華（中）28日在立法院出席台灣健康空氣行動聯盟記者會，陳椒華指出，在環保減碳的國際趨勢下，各產業應謀求升級，降低碳排及污染。中央社記者吳家昇攝 111年7月28日
時代力量立委陳椒華（中）28日在立法院出席台灣健康空氣行動聯盟記者會，陳椒華指出，在環保減碳的國際趨勢下，各產業應謀求升級，降低碳排及污染。中央社記者吳家昇攝 111年7月28日
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（中央社記者王揚宇台北28日電）環保團體質疑有廠商用汽電共生套利，已向監察委員陳情；立委蔡壁如等人今天呼籲，經濟部不該讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利幫兇，也應做好能源轉型配套措施及考量轉型目標。

針對汽電共生發電降等議題，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等民間團體，今天與立委蔡壁如、林奕華、陳椒華在立法院開記者會，提及22日已向監察委員紀惠容陳情，要求擴大調查台化及台塑石化汽電共生，是否有違法套利之嫌。

蔡壁如說，監察院在2006年就因為汽電共生收購費率偏高糾正經濟部，目前汽電共生收購價每度新台幣2.4餘元，高於燃煤電廠的2.02元。因應國際燃料成本提升，經濟部宣布提高汽電共生收購價，最高可達每度10元。

她呼籲，汽電共生費率不只要精算成本效益，也要考量能源轉型目標，經濟部不應讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利的幫兇。

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林奕華指出，汽電共生的本意，除了是增加供電來源多元性外，更重要的是環保。但多年過去，台灣汽電共生最主要的發電來源仍然是煤，且熱轉換效率也未見明顯提升，有違政府鼓勵發展汽電共生的本意。

陳椒華表示，國際燃料價格高漲，政府與民眾還是要努力節能減碳，如果企業用汽電共生賺錢、套利的話，政府要睜大眼睛，絕不可以容許這樣的事情一再發生。（編輯：翟思嘉）1110728

蔡壁如
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