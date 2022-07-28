黃珊珊指內湖交通問題在松機 陳時中：早該討論

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民進黨台北市長參選人陳時中（右）28日晚間出席松山信義區首場「阿中與你相見歡」活動，替同黨議員參選人張文潔（左）站台，主辦單位估計現場逾400人相挺。中央社記者陳昱婷攝 111年7月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出改善內湖交通願景，有意參選的台北市副市長黃珊珊則說要解決須搬走松山機場。陳時中質疑這是牽拖，市府已執政8年，有這想法早該拿出來討論。

陳時中今天晚間出席松山信義區首場「阿中與你相見歡」活動，替議員參選人張文潔站台。主辦單位估計，現場超過400人出席相挺。

張文潔致詞表示，她是青年媽媽，孩子才1歲多，有了孩子讓她更在乎育兒政策，更讓她理解到少子化不是青年的錯，而是市府沒有打造一個良好的生育環境，讓青年敢婚、敢生。

張文潔主張，公托應增加班級並全額補助，同時建設更多共融式公園，讓父母減輕負擔、孩子安心成長。她說，她已擔任張茂楠辦公室助理16年，是最有經驗的新人，一上任就能無縫接軌為大家服務，請大家放心。

陳時中表示，若他當選市長，一定會聽議會的話，會做事且有分寸，不可以一直做不符大家需求的事情，這樣會變成亂做，就像市議會叫人（市長柯文哲）自己買單雙城論壇新台幣95萬元的舉辦費用。

陳時中指出，95萬元不是很多，卻拿來辦一個不成功的論壇，30分鐘過後也沒人知道是否有什麼成就，這就是浪費，因為沒有尊重的基礎，弄到大家都很尷尬，一點一滴累積導致市政變慢、停滯。

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陳時中進一步表示，台北市的基礎好、人才多，卻比別人進步慢，捷運8年沒蓋好一條，連行經內湖、南港的環狀線東環段都看不到方向，被點出這個問題就開始牽拖松山機場遷建，但市府已經執政8年，有這個想法早就該拿出來討論了。

陳時中強調，他的人生哲學最重要的就是盡責、互相尊重，他保證自己一定會是個懂傾聽的市長，整合各方意見與力量，找出對地方發展最好的路後快速行動，讓市政起飛，把台北帶入世界的舞台。（編輯：張銘坤）1110728