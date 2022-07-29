漢光演習正式結束 邱國正代表總統肯定國軍表現

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（中央社記者黃雅詩台北29日電） 國防部長邱國正今天宣布「漢光38號」實兵演習正式結束，他代表三軍統帥、總統蔡英文，肯定全體軍方人員參演的表現與努力，並強調近年的演習持續進步，參演者都有很大收穫。

軍聞社報導指出，邱國正今天主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話，他期勉各級幹部持續發揮組織功能，利用各項訓練時機，強化組織運用作為，必能發揮具體成效。

邱國正表示，實兵演習目的在於驗證部隊平日訓練成果，除了戰備部隊遭遇緊急狀況時能否迅速到位，更驗證各級幹部的指揮能力，與組織功能成效。

邱國正表示，組織運用必須結合平日各項勤務與教育訓練，如發現缺失或功能不彰，應藉由教育訓練加以強化，進而確保官兵「權益不受損，身心不受傷」。

邱國正指出，國軍「漢光演習」行之有年，無論兵推方式的改變、演習時間的調配或操演重點的配置，目的都在透過兵棋推演，發掘潛在問題，在實兵操演中做驗證，這幾年來演習持續進步，相信每位幹部與官兵，都有很大的收穫。（編輯：翟思嘉）1110729