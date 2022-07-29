更多編輯台推薦新聞：
拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會
政治

拜習通話重點一次看 美媒研判兩人年底G20面會

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文
首頁 / 政治

漢光演習正式結束 邱國正代表總統肯定國軍表現

2022/7/29 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北29日電） 國防部長邱國正今天宣布「漢光38號」實兵演習正式結束，他代表三軍統帥、總統蔡英文，肯定全體軍方人員參演的表現與努力，並強調近年的演習持續進步，參演者都有很大收穫。

軍聞社報導指出，邱國正今天主持「漢光38號」實兵演習結束精神講話，他期勉各級幹部持續發揮組織功能，利用各項訓練時機，強化組織運用作為，必能發揮具體成效。

邱國正表示，實兵演習目的在於驗證部隊平日訓練成果，除了戰備部隊遭遇緊急狀況時能否迅速到位，更驗證各級幹部的指揮能力，與組織功能成效。

邱國正表示，組織運用必須結合平日各項勤務與教育訓練，如發現缺失或功能不彰，應藉由教育訓練加以強化，進而確保官兵「權益不受損，身心不受傷」。

邱國正指出，國軍「漢光演習」行之有年，無論兵推方式的改變、演習時間的調配或操演重點的配置，目的都在透過兵棋推演，發掘潛在問題，在實兵操演中做驗證，這幾年來演習持續進步，相信每位幹部與官兵，都有很大的收穫。（編輯：翟思嘉）1110729

邱國正
邱國正視導聯合艦隊作戰中心 要求掌握台海周邊動態 府：總統肯定邱國正表現 沒有異動國防部長打算
蔡英文
會展中心上梁 蔡總統：將成桃園首座國際級展場 林智堅赴官邸報告論文事件 蔡英文：以證據持續說明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀