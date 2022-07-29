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宴請日訪團 朱立倫：雙邊長期互動持續強化邦誼

2022/7/29 21:33（7/29 22:06 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）29日晚間宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團，雙方就台日安全、印太安全等議題進行意見交流。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年7月29日
國民黨主席朱立倫（中）29日晚間宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團，雙方就台日安全、印太安全等議題進行意見交流。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年7月29日
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（中央社記者劉冠廷台北29日電）國民黨主席朱立倫今晚宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團，朱立倫說，日本眾議員石破茂一行長期以來支持促進台日關係與安全合作，在雙邊長期互動基礎下，定能持續強化台日邦誼。

由日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團一行於27日抵台，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員。

國民黨發出新聞稿表示，朱立倫晚間宴請「思考日本安全保障議員之會」訪台團，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安也前往會場致意，雙方就台日安全、印太安全等議題進行意見交流。

朱立倫表示，誠摯歡迎石破茂一行的到訪，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，國民黨與自民黨也有相當深遠的歷史淵源。相信此次訪團來訪將維繫兩黨長期的交流、鞏固兩國友好的情誼，共同維護印太區域和平、穩定、繁榮與發展。

朱立倫也提到，石破茂一行長期以來支持促進台日關係與安全合作，在雙邊長期互動基礎下，定能持續強化台日邦誼，也期待訪賓能持續支持台灣在區域及國際中的參與。中華民國與日本在經貿、科技、文化上的合作皆有相當成果，如台日漁業協議、姊妹市互惠、國際學術交流等。

國民黨指出，這次訪賓多具國防議題背景，石破茂、濱田靖一均曾任前防衛大臣、長島昭久眾議員曾任前防衛副大臣，長期關切台日關係及印太和平穩定，過去也曾多次訪問過台灣。石破茂便曾對美中關係緊張的國際局勢表示，需要增加與亞洲鄰國的關係；濱田靖一在任內也致力於增進與鄰國間的友好關係。（編輯：林興盟）1110729

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