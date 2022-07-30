北投割稻趣登場 黃珊珊、蔣萬安同台體驗農作

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台北市副市長黃珊珊（前右）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）30日上午在北投區公正橋福德宮同台出席2022北投割稻趣活動，蔣萬安上前向黃珊珊致意。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市副市長黃珊珊與國民黨台北市長參選人蔣萬安今天上午出席「北投割稻趣」活動，黃珊珊說，歡迎所有人到場關心市政建設；蔣萬安表示，一起推廣食農教育等活動都是好事。

黃珊珊、蔣萬安上午同時出席「2022北投割稻趣」活動，並前往福德宮祭天，及分別體驗割稻、打穀。黃珊珊會前受訪被問及蔣萬安也出席同場活動說，這是北市府與農會、農民共同舉辦活動，歡迎所有人到場關心市政建設。

蔣萬安到場後受訪表示，一起推廣食農教育等活動都是好事。他參拜後說，當地農會舉辦很多有關在地農業活動，更重要是可推廣食品安全，台北市未來應找更多類似據點，在都市推動田園活動。

媒體詢問，民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，是否認為台北市長參選人陳時中要對此事表態。

黃珊珊說，論文是學術倫理問題，不能因同一政黨就是非不分，應回歸學術，有事情就查清楚，若沒就還當事人公道，不用每天爭吵，但政治人物應要有正直誠信。

蔣萬安表示，民進黨黨公職及任何參選人對此事應有是非對錯，要站出來明確表達立場及態度。（編輯：方沛清）1110730

台北市副市長黃珊珊（右）、國民黨台北市長參選人蔣萬安（左2）30日上午到北投區公正橋福德宮出席2022北投割稻趣活動，祈求活動圓滿順利。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

台北市副市長黃珊珊30日上午到關渡平原出席2022北投割稻趣活動，親自體驗割稻。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）30日上午在關渡平原出席2022北投割稻趣活動，現場彎腰割稻，體驗傳統農村生活。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

炎熱盛夏，是金黃色稻田收成的季節，不少家長30日帶著小朋友參加2022北投割稻趣活動，下田體驗割稻。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日