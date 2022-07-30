柯志恩參拜路竹天后宮 王金平：選情應會越來越好

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前立法院長王金平（前排左3）30日陪同國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排左4）到路竹天后宮參香祈福。中央社記者曾以寧攝 111年7月30日

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）前立法院長王金平今天陪同藍營高雄市長參選人柯志恩到路竹天后宮參香，對於能否再創「韓流」風潮，王金平說，選舉每局都不一樣，但認為未來選情應該會越來越好。

國民黨高雄市長參選人柯志恩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診出關後，積極拜票，今天早上在前立法院長王金平陪同下到王金平老家路竹區的天后宮參香，並安排路竹區提名同志介紹會，下午又到苓雅區參加提名同志介紹會，傍晚再安排到英明黃昏市場拜票，行程滿檔。

對於選戰看法，王金平說，柯志恩第一個月表現「袂䆀（不錯）」，地方對於柯志恩的接受度很高、印象也非常好，已逐漸受到高雄市民的認同與接受，所以未來選情應該會越來越好，但是接下來努力的空間還是很大，需要繼續努力、花時間爭取更多的支持。

現場媒體提問，是否有望再創「韓流」高潮，王金平說，選戰打法每局都不一樣，不可能一成不變，柯志恩是教授出身，對於國家或是社會議題著墨甚深，待市民更認識柯志恩，就會轉為支持她。

王金平說，高雄現任市長陳其邁資源豐富，柯志恩很窮，資源不夠，跟民進黨參選人差很多，所以要拜託選民多支持國民黨參選人。

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不過今天活動中有10多名當地里長沒有到場，王金平說，這些里長是要煮飯給弱勢及老人家吃飯，要媒體「不要想太多」，並表示「大家一定會相挺柯志恩」。

今天陳其邁召開大林蒲遷村說明會，柯志恩說，自己日前曾前往大林埔聆聽居民心聲，對遷村議題只有一個原則，政府應該要給當地居民很好的交代，希望是歡喜遷村、而不是被迫離開家園，呼籲市府站在居民立場多著想，擬定一個穩當且居民可以接受的方式。（編輯：方沛清）1110730