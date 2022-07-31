陳時中喊8年蓋完捷運 柯文哲：不要信口開河

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華新北31日電）民進黨台北市長參選人陳時中說，規劃10年完成的捷運，希望在8年完成。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今天說，這是沒有真正執政過的人講的話，請他先講哪一條捷運可以按照甘特圖蓋完，「不要信口開河，我最討厭這種人」。

柯文哲、台灣民眾黨立委蔡壁如等人上午出席民眾黨新北市黨部舉辦的參選人亮相記者會。

會後媒體詢問，陳時中目前策略是邊緣化台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安嗎，因為都在打柯。柯文哲回應，2個月前就知道了，民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，這種打法很熟悉。

柯文哲說，他要先問陳時中要如何改善內湖交通，陳時中的政策是什麼，他很想聽一聽。

對於陳時中接受電視專訪時說，需要花10年完整落成的捷運線，希望能用8年完成，柯文哲表示，這就是沒有真正執政過的人講的話，蓋捷運都有時間表或甘特圖，陳時中先講講看，哪一條可以按照甘特圖蓋完，「不要信口開河，我最討厭這種人」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，陳時中競選發言人、民進黨立委莊瑞雄貼出陳時中「低頭吃泡麵」照片，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，柯文哲7年前也曾在超商吃泡麵。

柯文哲說，很自然地吃跟特別設計去拍的不一樣，他覺得那張泡麵圖很像，表示以前老戰友目前都在陳時中那裡；不過就算宣傳手法一樣，內容物不一樣還是差很多，相同的廣告商加10倍的廣告預算，問題是產品不一樣，做出來的廣告效果還是不一樣。（編輯：林淑媛）1110731