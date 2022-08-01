人權會：依法推動業務普及人權意識 消化預算非事實

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（中央社記者陳俊華台北1日電）媒體報導指人權會靠辦活動、外包研究案消化預算。人權會今天指出，人權會依相關規定辦理執行各項計畫，編列預算金額也經立法院審核通過，並無報載不實說法，舉辦活動用意在強化及普及人權意識。

中國時報今天報導，國家人權委員會舉辦大量活動、外包多項研究案來消化預算，以近新台幣500萬元辦攝影展，又花逾400萬元辦海報比賽，光是製作年曆就花了近百萬元。

人權會發布新聞稿指出，人權會依法執行職權辦理人權相關業務，本於合理、合法、審慎原則，都是依相關規定辦理執行各項計畫，編列預算金額也已經立法院審核通過，並無報載的不實說法。

人權會表示，成立至今2週年，持續辦理多項人權議題，發表5項人權公約獨立評估意見、出席6場憲法法庭，啟動2件人權侵害事件系統性訪查研究案等；與國內外團體進行廣泛交流與合作，包括亞太地區國家人權機構論壇（APF），實質推動台灣人權業務。

人權會說，依據聯合國「巴黎原則」及人權會組織法規定，賦予推廣人權教育、普及人權理念的職責。人權會持續辦理人權攝影特展、人權海報設計競賽及人權年曆製作，用意在強化並普及人權意識，以利於教育現場、社區人權教育推廣應用，激發社會大眾對人權議題的關注及討論。

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人權會指出，為持續辦理人權議題社會對話，今天出席身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會，以及2022原住民族原權論壇。今年將持續推動人權各項業務，加強人權教育及交流，鼓勵社會大眾參與人權相關活動，提升各界對人權議題的認識，並達成人權理念普及目標。

人權會表示，鑑於近年數位暴力事件頻傳，為落實兩公約所揭示的性別平等，人權會與中華民國數位金融交易暨資料保護協會合作辦理「數位人權研討會」，防範網路數位暴力對人權造成的侵害，以期降低網路霸凌事件，實現數位時代人權教育。（編輯：郭無患）1110801