蔣萬安政績列不孕症補助 陳時中：政院功勞最大

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國民黨台北市長參選人蔣萬安自稱擴大不孕症人工生殖補助推手，民進黨台北市長參選人陳時中（前）1日參觀漫畫博覽會受訪表示，立委何志偉、邱泰源等人從108年就開始質詢這個議題，而功勞最大的是行政院。中央社記者王飛華攝 111年8月1日

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安自稱擴大不孕症人工生殖補助推手，民進黨台北市長參選人陳時中則說，立委何志偉、邱泰源等人從108年就開始質詢這個議題，而功勞最大的是行政院。

陳時中今天上午在立委賴品妤、莊瑞雄及林楚茵陪同下參觀2022漫畫博覽會，並在參觀後接受媒體聯訪。

對於昨天晚間指涉蔣萬安沒做過事，陳時中今天說，有沒有做事是比較出來的，他在衛福部長任內制定8部法律、修正90部法律，當中每一條法律都是要能做事、肯做事且盡量溝通才能修訂，還有從零開始建構的社會安全網、成長數倍的少子化及長照預算等，都是政府一步一腳印做出來的成績。

媒體詢問，蔣萬安對於擴大不孕症人工生殖補助究竟有沒有功勞。陳時中說，因為這個政策的吸引力夠，大家就會來爭說有幫忙，但事實上這個政策從108年開始就陸續有立委何志偉、邱泰源、莊競程、管碧玲、吳玉琴等人關心，蔣萬安則是去年3月後才有質詢。

陳時中指出，除了大家的建言，其實功勞最大的是行政院，因為109年國健署研議後原本是今年才要開始做，但院長蘇貞昌認為對的政策應該立刻上路，所以加快在去年實施。

蔣萬安日前稱自己是擴大不孕症人工生殖補助的推手，表示他在去年3月開始質詢此議題，若不是他點出問題嚴重性，行政院也不會有積極作為。

此外，對於最新民調顯示陳時中與蔣萬安、有意參選的台北市副市長黃珊珊支持度非常接近，陳時中說，比賽才剛剛開始，民調只是參考，他會更精進、把政策講得更清楚，爭取大家認同。（編輯：李錫璋）1110801