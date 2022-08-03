國軍發布捍衛家園短影片 罕見同時使用中英文字幕

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（中央社記者游凱翔台北3日電）中共不滿裴洛西訪台，明天起將在台灣周邊海域實彈射擊，也數度發布影片恫嚇台灣。國防部今天下午發布「捍衛家園，堅定守護」短影音反擊，強調有信心、能力及決心守護民主，且字幕更罕見中、英文同時出現。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，共軍隨即在晚上11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，其中高雄外海演訓區域離陸地不到20公里，引起外界關注。

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國防部除了上午召開線上記者會，強調共軍此舉已侵入中華民國領海、鄰接區，國軍將會反制任何侵害國家的行動外，國防部下午也發布「捍衛家園，堅定守護」短影音反制中國，罕見中、英文字幕同時出現。

國防部強調，保護家園，無分晝夜，國軍始終站在疆土的最前線，堅定捍衛國家主權，國軍無懼威脅與挑戰，備戰不求戰、應戰不避戰，有決心、能力、信心，守護民主，保衛自由。（編輯：蘇龍麒）1110803