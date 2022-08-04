越南憂中共軍演 建議航空公司避飛台灣周邊

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（中央社台北4日專電）共軍宣布4至7日在台灣周邊6海域軍演，越南官方建議越南的航空公司在今、明兩天調整飛行路線，避開台灣周邊區域。根據掌握，目前尚未有越南飛往台灣的航班發出延誤或取消的公告。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南航空局（CAAV）局長丁越勝（Dinh Viet Thang）表示，收到中國主管機關的正式通知，請求執飛亞洲航線的航空公司自4日上午11時起至5日止避免靠近台灣。

越南航空局已通知越南的航空公司調整飛行路線。

丁越勝表示：「航空公司仍可如常地運作，在必要情況下可自行決定要延期或是取消航班。」

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報導指出，以河內市、胡志明市飛往台灣的航班來說，目前尚未有越南的航空公司宣布取消航班或延誤。另據掌握，執飛台越航線的國籍航空目前也依然維持正常營運。

在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時44分抵達松山機場後，中共解放軍隨即在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。（編輯：韋樞）1110804