避開中共軍演區 日本班機午後到離台灣繞大彎

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中共解放軍今天中午12時至7日中午12時在台灣周邊6處海域軍演。根據即時追蹤全球飛航的網站Flightradar24顯示，午後有全日空及日本航空到達及飛離台灣的班機刻意繞大彎。

根據飛航網站Flightradar24顯示，中午12時起，台灣上空的民航機仍正常飛行，但一架從成田機場到台灣的全日空NH9647班機，刻意避開台灣東北角的軍演區，而是往下飛，從台灣南部再往北飛到桃園國際機場。

桃園機場航班資訊顯示，全日空NH9647是客機載貨飛行，原訂抵達時間是上午11時20分，結果真正落地時間是12時49分。日本航空JAL802中午12時13分從桃園機場起飛後，未按一般路徑往東北飛，也是先南飛再往東飛。

根據桃園機場航班資訊，今天下午還有2架全日空從東京飛來的貨機，到達時間都會比預定晚約1小時。

另外，韓亞航OZ712班機，原訂今天下午從桃園機場飛回仁川，但臨時決定提早到上午9時57分起飛。

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交通部昨天已擬妥中共軍演應變計畫，已與日本及菲律賓協調好臨時航路，確保未來幾天的國際航班都能正常運作，空運實際操作就是國內外航空公司往返日本與北美時，由航管人員引導飛一小段臨時航路，估計影響時間約10分鐘；不過，從全日空和日本航空實際飛行的來看，是選擇更繞路的方式。

旅客王小姐原本今天才要從韓國回台灣，擔心今天航班有異常，決定更改班機，提前昨天回來。（編輯：陳清芳）1110804