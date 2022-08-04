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東部海域增1危險區 航港局上午指軍演下午更正

2022/8/4 16:54
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（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部航港局今天上午公告二，中共在台灣東部海域新增一處演訓區，且時間延長至8日；不過下午更改為增加一處危險區域，仍提醒船隻避開新增的區域，但不清楚是否與軍演有關。

航港局長葉協隆接受中央社記者訪問表示，上午的公告是錯誤的，航港局只確認東部海域確實新增一處有必要提醒船隻避開的區域，但並不清楚是否與軍演有關。

根據航港局下午的公告，東部海域船隻避開時間為今天上午10時至8日上午10時；而中共對外宣布，在台灣周邊6個海域軍演時間，是4日中午12時至7日中午12時。

根據港航局公布新增提醒船隻避開的東部海域經緯度，就在原本中共公布的其中一處軍演區的旁邊，往台灣更靠近一些。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天結束訪問台灣行程，中共解放軍宣布，4日至7日在台灣周邊海域軍演並組織實彈射擊。

航港局昨天發布礙航公告，提醒船隻改航線進出台灣7個港口，包括基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、安平港、花蓮港及和平港，避開軍演區域（編輯：吳協昌）。1110804

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