印媒專訪 葛葆萱籲印度與台灣共抗獨裁國家恫嚇

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（中央社記者林行健新德里5日專電）中華民國駐印度代表葛葆萱接受印度媒體專訪指出，台灣與印度同處獨裁主義擴張的前線，呼籲印度及其他民主國家與台灣共同對抗來自獨裁國家的恫嚇。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週訪台，北京事前發出多次強烈警告，並停止進口台灣多項產品，中國人民解放軍4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習，引起印度媒體關注。

印度主流媒體「印度斯坦時報」（Hindustan Times）針對裴洛西台灣之行以及北京反應專訪葛葆萱，今天刊出訪問全文。

葛葆萱指出，這是時隔25年後再次有美國眾議院議長訪台，象徵美國國會對台美關係的高度支持，並再次確認美國對台灣「堅若磐石」的承諾。

他說，裴洛西此行受到台灣與人民的熱烈支持及感謝，她向世界展現了台灣是國際民主社會的一員，同時也在台灣努力擴展與理念相近國家的往來、捍衛主權及民主生活方式之際，為台灣注入了信心。

葛葆萱指出，中國正對台灣進行經濟及軍事恫嚇，若外界對中國無視民主原則、違反國際法等作法保持緘默，長久下來，其他自由與尊重法治的國家也都會受害。

部分評論人士認為北京一旦忙於對付台灣，將暫時無暇涉足印度洋，但葛葆萱不認同這種看法。他指出，2020年中國與印度發生邊界衝突時，北京一樣忙於在東側擴張。

葛葆萱說，台灣與印度同處獨裁主義擴張的前線，雙方合作至為關鍵，以確保共榮與安全，抗拒來自獨裁國家的經濟及軍事恫嚇。

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被問及中國軍方在台灣周邊進行軍事演習以及經濟制裁的看法，葛葆萱回應，之前也曾有多位美國、日本以及歐洲國家的國會議員訪台，北京的挑釁行動已嚴重危及台灣海峽的和平與穩定，且對國際貿易及法治秩序構成挑戰。

葛葆萱引述七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表3日發表的聲明說，中國沒有理由因外賓訪問而對台灣採取侵犯性的軍事活動。（編輯：周永捷）1110805