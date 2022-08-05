蔡培慧團隊遞檢舉函 要求南投縣府調查許淑華論文

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（中央社記者吳哲豪南投5日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊今天前往南投縣政府遞交檢舉函，要求縣府針對國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文，可能侵犯縣府著作權及智慧財產權立案調查。

南投縣府也發布回應指出，縣府設有網頁平台，只要是縣府及鄉鎮市公所公務員要做相關研究，都可以掛網公開，供他人閱覽，不做其他用途，相關研究內容與縣府無關。

蔡培慧競選總部發布新聞，蔡培慧日前召開記者會指出，許淑華的論文涉嫌抄襲，比例高達71%，已嚴重侵害南投縣政府的智慧財產權與著作權。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡指出，許淑華抄襲的研究報告接受縣府核發獎勵金，使用縣府公帑的智慧財產，本該受到全民監督，籲請縣府須儘快釐清疑慮。

民進黨南投縣議員參選人沈夙崢則說，許淑華必須立即出面澄清論文資料來源是否有挪用、抄襲以公帑獎勵所產出的縣政府報告，這不只是學術倫理問題，更是她個人利用權力「公器私用」、「公私不分」的問題。

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷表示，許淑華的論文抄襲已違反學術倫理，卻還對外回應對論文原創性有信心，但整份研究報告就是投縣府計畫處獎助的研究報告，何來原創性可言？許淑華應誠實面對「公帑私用」的錯誤行為，縣政府更應主動啟動調查。（編輯：郭諭儒）1110805