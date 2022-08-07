因應中共軍演 國防部：父親節加強戒備守護大家幸福[影]

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影片來源：國防部發言人

（中央社記者黃雅詩台北7日電）明天是父親節，今年因中共軍演，國軍全面加強戒備。國防部今天在臉書貼出影片「日常」，除向堅守崗位、無法陪伴家人的國軍致謝，也祝大家父親節快樂，「我們在前方看著，後方的你們更有幸福希望」。

影片開始以國軍角度詢問，大家的日常是什麼？ 國軍的日常就是訓練，日復一日重複著相同的模樣，保護大家在各自崗位上順利穩當。

影片強調，國軍努力操練的日常，是為了讓外面的不平靜，始終得以平常。

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影片指出，有時候平凡也很難，像在今年特別的日子裡陪伴，這一次大家的心更需要彼此緊密的依傍，國軍得繼續重複著相同的日常，讓孩子們在這片土地開心成長，或在重要時刻裡大聲歌唱。

國防部發言人臉書貼文指出，正因為前方有國軍守著、護著，後方的民眾才可以幸福快樂，感謝堅守崗位的每位官兵，只要有敵情威脅在，國軍就會努力守護大家的日常。（編輯：蘇志宗）1110807