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地方相見歡27場 陳時中：氣氛漸熱信心大增

2022/8/7 21:01
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中地方相見歡行程在今天告一段落，他說，這27場活動越辦氣氛越熱，讓他信心大增，希望大家支持、同意他當市長，前任做不好的地方，他一定會改到好。

陳時中7月底啟動「阿中與你相見歡」地方造勢行程，今天一連舉辦4場，依序替市議員王閔生、洪健益、江志銘、林世宗站台，跑遍文山、松山、內湖及北投區。

陳時中在替王閔生站台時說，這是他的第24場相見歡活動，每一場越跑人越多，感受到大家的熱情以及對市政改變的渴望，若他當選將努力把市政做好，王閔生很關注的捷運南環線也會加速發包、盡速完工。

陳時中指出，秉持著看到問題就想辦法解決的精神，他上午提出了內湖交通解方，這些方案可能不是100分，但歡迎大家提供意見、一起討論，讓專家的結論與民意結合。

陳時中提及，好的政策歡迎大家拿香對拜、一起努力，但不要投機取巧地割稻尾，拿別人的政見說是自己的，這樣不好。

陳時中替洪健益及江志銘站台時都表示，他很想當市長，有人質疑他憑什麼，他憑的是對市政有願景、有理想、有計畫與目標，也有方向和方法。

陳時中最後在替林世宗站台時說，台北是超高齡社會，也是出生率最低的地方，他在衛福部長任內就對這2個議題提出政策，未來他若當選市長，將與中央配合，取得更多資源，把大家照顧得更好。

陳時中表示，這是他27場相見歡的最後一場，每一場氣氛越來越熱，讓他信心大增，希望大家支持、同意他當市長，前任做不好的地方，他一定會改到好。（編輯：方沛清）1110807

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