台海緊張情勢升高 澳洲外長籲克制、降溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉8日綜合外電報導）澳洲外長黃英賢（Penny Wong）今天呼籲，台海緊張情勢必須冷卻下來。黃英賢先前批評中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後展開軍演，北京當局反指責她對中國政策「指手畫腳」。

黃英賢5日嚴詞抨擊中國向台灣附近海域發射飛彈，並譴責環繞台灣的軍事演習「反應過度且破壞穩定」。

黃英賢6日和美國與日本簽署聯合聲明，譴責中國對日本專屬經濟區（EEZ）發射飛彈，指控中國「加劇緊張局勢並破壞區域穩定」。

中國駐澳洲大使館對於美澳日外長聲明做出回應，表示「完全不接受三國對中方旨在維護國家主權和領土完整的正義行為進行責難，並對三國發表有關言論表示強烈抗議、嚴厲譴責」。

中國駐澳使館指控澳洲夥同「施害者」美國一起譴責「受害者」，並稱「美國是導致台海緊張局勢的始作俑者，是地區和平與穩定的破壞者和麻煩製造者」。

聲明稱：「我們…希望澳方以嚴肅態度對待中澳關係，尊重事實，維護正義，擯棄錯誤立場，在涉台問題上謹言慎行，不附和、不配合個別國家『以台遏華』的錯誤戰略，不要被別人帶節奏，為中澳關係製造新的麻煩和干擾。」

黃英賢拒絕評論裴洛西上週訪台後的中澳關係現況。中澳關係在澳洲前任政府執政的9年期間陷入谷底，新政府5月大選後就任以來，北京曾表示兩國可能重修舊好。

黃英賢告訴記者，「此刻最重要的，是台海緊張情勢降溫，恢復平靜」。

她表示：「澳洲持續呼籲克制、緊張情勢降溫，這不單是澳洲的呼籲，也是整個關切當前局勢的區域的呼籲，整個區域都在呼籲恢復穩定。」

黃英賢這項呼籲，獲得正在澳洲首都坎培拉開設新使館的拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）支持。

林克維奇斯認為中國對台灣的行徑，和俄羅斯入侵烏克蘭有相似之處。

他說，「我們必須了解，中國也很密切注意歐洲局勢，很關切烏克蘭情勢，這至關重要。我們必須合作傳達相同訊息，那就是必須克制，不能反應過度，製造另一個區域和全球戰爭熱點，這點也很重要」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110808