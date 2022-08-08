訪六寶家庭學做口水巾 總統：政府打造育兒友善環境

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（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天透露，她日前與高雄市長陳其邁拜訪親子網紅、六寶家庭「林叨囝仔」，並首次學縫紉做口水巾；蔡總統說，育兒養家很辛苦，政府持續努力打造育兒友善環境，希望分擔爸媽照顧小孩的壓力。

今天是父親節，蔡總統透過臉書及YouTube頻道「小英神隊友」第2集，分享她日前與陳其邁拜訪親子網紅「林叨囝仔」，了解「自學家庭」的生活並親自參與小朋友們的縫紉課程。

在「林叨囝仔」大兒子與二兒子的帶領下，陳其邁與蔡總統合力為「林叨囝仔」家的六妹製作口水巾；蔡總統親自將簽名口水巾給六妹戴上，並打趣地說：「不好意思，妳不叫蔡英文，這是蔡英文送妳的」。

六寶媽表示，今年8月加碼的「育兒津貼」對有小孩的家庭幫助很大，以他們家為例，單月增加2萬多元，是不少的支援。

蔡總統提到，育兒養家很辛苦，政府持續努力打造育兒友善環境。除了調高育兒津貼，增加有薪「產檢假」，還擴大不孕症補助等措施，希望分擔爸媽照顧小孩的壓力，也讓願意生養的父母，都能實現願望。（編輯：林克倫）1110808