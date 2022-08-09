新竹將軍村招標爭議 數十位建築設計師相挺林智堅

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民進黨桃園市長參選人林智堅（中）9日偕同建築界專業人士出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會。中央社記者葉素萍攝 111年8月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）國民黨日前質疑新竹市建設由「5人幫」主導。建築師黃聲遠、實踐大學建築設計學系主任王俊雄等數十位專業人士今天現身相挺前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅；林智堅呼籲對手張善政，停止政治霸凌專業。

新竹市棒球場爭議延燒，國民黨日前質疑新竹市建設由「5人幫」主導，還質疑新竹市將軍村由零經驗廠商得標。

林智堅、民進黨立委吳思瑤、建築師黃聲遠、王俊雄以及數十位建築設計界專業人士今天出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會。

吳思瑤說，選舉可以攻防，事實不容扭曲，政治可以批評，但專業不容踐踏，她今天站在這裡，因為她挺新竹、挺專業；她說，過去搜尋「將軍村」三個字，都是正面的高評價、還得了8座獎項，新竹是美麗的城市，不要因為選舉醜惡。

文化觀察家詹偉雄透過影像表示，相信林智堅的人格特質，林智堅不是說謊、欺騙的市長，而是對未來求新、求美、求好的市長。

建築師龔書章也透過影片發聲，他說，無法接受以「菜鳥建築師」來輕蔑年輕人，台灣要面向未來，應該給年輕人機會與舞台。

對於藍營質疑，標案投標廠商有王俊雄的學生，王俊雄說，他教書超過30年，教過的學生超過1500人，如果他教過的學生，因為他在新竹市政府當顧問，就不能來做專業工作，那這個社會還能做什麼，他希望各界尊重專業、停止口水、停止霸凌。

王俊雄強調，新竹市重大建設會報主要功能是借助外部專家顧問提供諮詢，真正的決策是由市府高層所做，重大建設會報歷任與現任的專業顧問，從來不介入市府實質的招標、採購。

林智堅感謝身邊的建築師、設計師站出來，他說，台灣的選舉不應該向下沉淪至此，也不應攻擊霸凌專業，過去新竹經驗讓新竹人找到光榮感，現在因為選舉，打擊抹煞市府過去8年努力，換取選舉紅利，他相當不以為然。

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林智堅說，自從他被徵召到桃園參選開始，抹黑攻擊沒有停，市長參選人被檢視是必然的過程，他不是政治新手，也理解選舉的模式，但應該有所本、更不應該無限上綱。

林智堅指出，國民黨參選人張善政先前說要「君子之爭」，但這幾天，張善政躲在背後、縱容、甚至根本參與其中，讓議員參選人不實指控新竹市的建設，他要呼籲張善政，不要躲在背後指揮，不要再用政治語言霸凌專業。（編輯：翟思嘉）1110809