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范雲：德國國會議員10月訪台 強調民主國家團結

2022/8/9 16:19
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（中央社記者郭建伸台北9日電）民進黨立委范雲今天在臉書表示，德國國會議員貝克（Holger Becker）與她交流時提到，確定10月將訪問台灣；被問及是否擔心中國懲罰，Becker則說，對進入中國沒興趣，這應是民主國家團結時刻。

范雲和民進黨立委林宜瑾目前在歐洲訪問，她今天在臉書提到，她今天與Becker及聯盟政府數位相關官員，針對數位教育、數位治理交流。

范雲表示，Becker是海德堡大學的物理學博士，研究晶片製造的優化，並在2021年進入國會，競選政見是主張大力投資基礎數位建設，平等教育機會，以及全面數位化教育。

范雲表示，Becker不僅關心假消息，也關心網路上的仇恨言論對人和民主政治造成的傷害，交流過程中她也分享台灣做法。

范雲表示，Becker在會談結束時提到，他已經確定10月的第1週將訪問台灣；她詢問他，會不會擔心可能來自中國的懲罰，例如禁止他或家人進入中國。

范雲表示說，Becker表示現在對進入中國沒興趣，對去台灣比較有興趣。而且這應該是民主國家要團結在一起的時刻。（編輯：林興盟）1110809

范雲
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