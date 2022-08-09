救國團：突襲式沒收財產比戰爭還可怕

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）黨產會日前認定救國團現有財產中有部分為不當取得，命其移轉為國有。救國團今天表示，突襲式沒收救國團財產，讓員工與家庭生計頓時陷入困境，心狠手辣的程度比戰爭還要可怕。

行政院不當黨產處理委員會7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；並會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

救國團今天舉行記者會，對救國團財產被認為是不當取得之財產，表達嚴正抗議。救國團主任葛永光說，第一審行政法院尚未就救國團是否為附隨組織部分作出宣判，雙方已有8次協商溝通，不料黨產會竟以突襲方式，片面終止談判，對救國團做出處分。

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葛永光認為，這樣的舉動是藐視司法和違背誠信原則，嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生目的。救國團與黨產會在8次協商中至少達成5點共識，重申救國團一直是一個跨黨派、跨宗教、跨族群、跨階級的全民團體，近年轉型為「以公益為主的服務型社會企業」。

曾擔任救國團110青年節籌備委員會總召集人的青年代表台大土木所研究生吳俊緯表示，作為「台灣價值」很強的一代，一直有關注「轉型正義」話題，因舊有威權體制造成的傷害和不公平，確實應被撫平、被和解，但他認為正義應不帶有任何的立場與偏見，他看到的救國團是一個願意為年輕人付出的團體，有存在的指標性，轉型固然重要，但目標應是社會和解，攜手後代共好。（編輯：張芷瑄）1110809