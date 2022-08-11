民團籲勿放棄司改成績 速通過公益揭弊者保護法

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民間司改會等民間團體今天表示，今年是司法改革國是會議結束的第5年，主責部會雖推動不少制度革新，但仍有待加強之處，希望盡速通過公益揭弊者保護法、強化刑事訴訟鑑定等法案。

民間司法改革基金會董事長林永頌、台灣冤獄平反協會執行長羅士翔、台灣勞工陣線理事長孫友聯等人今天召開「司改成績別放棄，最後衝刺待努力」記者會，期許政府加速推動改革措施、落實會議的決議，盡速通過犯罪被害人權益保障法、公益揭弊者保護法、強化刑事訴訟鑑定等法案。

此外，也應加緊推進優生保健法修法，及證物監管、檢察官行政簽結法制化等研議中或遲滯的改革項目。

林永頌說，刑事有罪確定案件如果想要平反，主要是透過再審、非常上訴等管道，但要推開法院大門，事實上相當困難，建議在檢察署外設置獨立的刑事確定案件特別救濟機制，加強冤案的救援及研究。

羅士翔指出，刑事訴訟法關於鑑定部分的修正草案，已於2021年9月送入立法院審議，草案納入私選鑑定、美國「道伯法則」及鑑定人交互詰問等規範，值得肯定，呼籲立法院加速審議，讓鑑定制度更加嚴謹，保障人民權利。

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孫友聯說，公益揭弊者保護法的立法已是朝野共識，呼籲政府應落實司法國是會議的決議，盡速將草案送交立法院審查，以利完成三讀立法。

天主教會新竹教區越南移工移民辦公室主任阮文雄指出，在法庭審理程序，應該要有各國語言的簡要說明；在法院判決結束時，也應將簡短的判決書翻譯成原告或被告的母語，讓外國民眾可以理解其基本的內容。就各程序的通譯，也應有機制把關翻譯品質，或讓民眾可回饋其經驗。（編輯：翟思嘉）1110811