2022總統府音樂會 8/27新竹登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022總統府音樂會27日將在新竹市文化局演藝廳舉行，負責節目策劃與執行的衛武營藝術總監簡文彬（圖）12日說，音樂會以「風湧 新竹」為主題，邀請新竹在地具代表性與獨特性的音樂家及團體演出，節目內容延續「藝術性、公益性、多元性」三個面向。中央社記者范正祥攝 111年8月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北12日電）今年總統府音樂會將於8月27日在新竹市文化局演藝廳舉行，以「風湧 新竹」為主題展現台灣豐沛的藝術能量；音樂會邀請客家吟遊詩人陳永淘、新竹青年國樂團、國立客家兒童合唱團、歐開合唱團演出。

總統府公共事務室主任高遵、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬下午於總統府新聞中心共同召開記者會，說明2022總統府音樂會相關規劃和主視覺設計。

記者會上，高遵表示，為展現台灣豐沛的藝術能量，帶給鄉親們深刻的情感連結，今年的總統府音樂會，再度走入地方，以「風湧 新竹」為主題，於8月27日14時30分至15時45分在新竹市文化局演藝廳舉行，總統府官網及YouTube頻道、總統Facebook及YouTube頻道、副總統Facebook、總統府發言人Facebook屆時將同步播出音樂會實況，歡迎全體國人與新竹鄉親一同聆賞這次音樂會的精彩演出。

高遵表示，今年總統府音樂會，除了邀請友邦使節及駐台代表，也邀請地方防疫人員、義警消、在地藝文與產業界人士參加。總統府音樂會也秉持歷年來「公益性」及推動「音樂平權」的宗旨，格外重視弱勢民眾的文化近用權，廣邀新竹在地弱勢與原民學生、新住民家庭、新竹特殊教育學校及少年之家共同參與盛會。

擔任這次音樂會藝術總監的簡文彬說，這次音樂會由衛武營國家藝術文化中心負責節目策劃與執行，節目內容延續「藝術性、公益性、多元性」三個面向，並以「風」為主軸，分為「壯闊疾風，盛勢恢宏」、「剔透微風，純淨歌詠」、「明月清風，世代共融」三個段落，邀請在地具代表性與獨特性的音樂家及團體演出。

簡文彬進一步說明，今年總統府音樂會邀請新竹在地音樂家及團體演出安排，包括由劉江濱帶領、獲選「國家文化藝術基金會」Taiwan Top 演藝團隊的新竹青年國樂團演奏「風城序曲」、「風之城交響曲」等展現「風城」意象的樂曲，以及新竹在地的客家吟遊詩人陳永淘演唱「風平浪靜」、「水路船歌」等創作歌謠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，由國立客家兒童合唱團演唱畢生耕耘鄉土文化、出生於新竹的已故音樂家楊兆禎作品集錦，如「農村四季」、「種樹歌」、「搖船」等童謠；還有多次獲得海內外國際大獎、來自新竹泰雅部落的「歐開合唱團」，吟唱泰雅民謠及古調。

簡文彬指出，音樂會主視覺由新竹在地青年設計師張家峻設計，將音樂會名稱「風湧」二字以漢字美學呈現，讓「碧水」與「藍天」相互成映，穿梭在其中的線條則是在烏雲後展現的金邊，「新竹」二字轉化為風箏圖案翱翔其中，由風串起了一段段美好回憶，象徵在科技與文化交織的城市裡，享受音樂帶來的頑皮與撫慰。（編輯：翟思嘉）1110812