台海情勢緊張 印度籲克制勿改變現狀

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（中央社記者林行健新德里12日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台，區域緊張形勢因北京強烈反應進一步升高，印度外交部今天呼籲相關各方克制、勿改變現狀，降低緊張情勢。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，北京除宣布停止進口台灣多項產品之外，還於4日起在台灣周邊海空域舉行實彈演習，引起國際關切。由於印度外交部通常每週只舉行一次例行記者會，台灣海峽局勢成為今天印度媒體提問的焦點。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天在例行記者會表示，印度和其他國家一樣，對台灣海峽局勢感到憂慮，「我們呼籲各方克制，避免採取單方面行動及改變現狀」。

巴格奇說，印度盼見各方降低緊張，以及維護地區和平及穩定的努力。

目前約有5000至1萬名印度人在台求學、工作及生活，中央社記者詢問印度是否有任何撤僑的計畫，巴格奇表示，印度設在各地的駐館都備有緊急因應計畫，隨時可以啟動，印度正密切關注局勢變化，目前並未發布任何撤僑的通知。

新華社記者在記者會要求印度外交部就「一個中國政策」表態，巴格奇回應，印度「相關政策已是眾所周知且一貫（well-known and consistent），無需再次重複」。

巴格奇答問時並未說出「一中政策」的詞彙。

另有印度媒體記者詢問台灣和印度洽談自由貿易協定的情況，巴格奇表示，他暫未掌握相關進展。

台灣海峽局勢緊張，印度媒體連日來密切關注，報紙也刊登許多挺台的評論，但這是印度政府首次回應裴洛西訪台後的台灣海峽局勢。

印度觀察人士曾表示，新德里避免公開談及台灣，是因為印度與台灣沒有正式外交關係。另一個可能的考量是，印度與中國存在邊界糾紛，因此新德里並不希望刺激北京。（編輯：陳惠珍）1110812