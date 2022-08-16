碩士論文遭指抄襲 許淑華：說明對象是逢甲大學

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）國民黨立委許淑華論文涉抄襲，母校逢甲大學啟動審查，對於近期外界質疑，許淑華今天說，她說明對象是逢甲大學，沒必要向民進黨說明，民進黨選情見底，開始找替死鬼抓交替。

民進黨前桃園市長參選人林智堅碩士論文遭台大認定抄襲，國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文也遭指涉抄襲，對此，許淑華今天透過臉書粉絲專頁表示，感謝被撤銷學位的林智堅，她的論文承蒙行政院長蘇貞昌提及，民進黨中央不只一次開記者會，要她公開說明。

許淑華表示，民進黨在林智堅被台大撤銷學位後，近日中華大學碩士論文應該也是一樣的情形吧？民進黨受創慘重，全國選情瀕臨見底，開始「找替死鬼抓交替」，配合特定媒體頭版報導，盡全黨之力，在學校學倫會決定之前猛力搞臭再說。

許淑華指出，質疑她的論文，應該就依蘇貞昌所說：「對於各界相關質疑，都應該有嚴謹制度及機制，把它說明清楚，才是負責任、正確。」

許淑華說，根據教育部主管的「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以及逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點規定，她必須說明清楚，但說明的對象是逢甲大學，這就是蘇貞昌所說的嚴謹制度及機制，「沒有必要向民進黨說明」。

許淑華表示，逢甲大學已受理她的論文審查案，逢甲大學規定與台灣大學一樣，必須在2個月內完成，相信逢甲大學會參考台大的時間，學倫會很快就有答案；另外，她的論文一開始就開放電子及紙本論文，很榮幸讓民進黨全體關注。

許淑華指出，如果她的論文被學校判定違反學術倫理而被撤銷學位，她會坦然面對，但指責她的民進黨友人，在她的論文判定合格後，是不是應該出來道歉。

許淑華遭爆料就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高，謝百傑表示當年告知許淑華這是未發表文章，可提供參考。

許淑華日前接受媒體聯訪表示，2年前已對論文做說明，就是概論、文獻回顧當時引用未發表文章，部分段落未註明出處，經媒體詢問，後來她請教指導教授，得知雖參考未發表文章，仍要註明出處，當時她也承認是個人疏忽，但仍對自己論文非常有信心，因為論文主體是她以自己擔任南投市長辦理活動推展，是自己發想，對論文主體性及原創性，非常有信心。（編輯：謝雅竹）1110816