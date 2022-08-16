監察院糾正補習班違法經營安親班 教育部將修法

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（中央社記者陳昱婷、陳至中台北16日電）短期補習班違法經營安親班、幼兒園嚴重，監察院今天糾正教育部、北市教育局。教育部表示，將修法明定補習教育的服務定義；教育局則強調，依法嚴懲並積極輔導業者。

監察院今天指出，教育部103年函釋讓短期補習班可供餐、午睡、指導學校作業，導致許多業者以規範較寬鬆的短期補習班立案，違法經營安親班、幼兒園。台北市政府教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，兩者都遭監察院糾正。

對此，教育部今天以文字回應中央社，強調已於「短期補習班設立及管理準則」第38條，明定補習班不可經營非屬短期補習教育的機構或業務；如果業者同時要經營其他機構，需依法辦理，且場地要有明確區隔，

對於地方政府實務稽查認定的疑義，教育部指出，已於「補習及進修教育法修正草案」明定補習教育服務定義，並明文強化補習班各項管理機制，經行政院於民國110年11月審查在案，後續將循法制程序函送立法院審議。

修法之外，教育部也持續以行政指導方式，提供地方政府有關補習班、兒童課後照顧服務中心及幼兒園相關法規內容的比較。至於監察院建議建立高風險預警訪視機制等，教育部將納入今年度相關研討會議題。

台北市教育局今天下午發布新聞稿表示，教育局近年來積極查緝從事非屬補教業務的補習班，並視同未立案機構依據幼教法或兒少福利保障法重罰，每年總罰金額從105年的新台幣60萬元成長到109年的286萬元，顯示依法嚴懲、勿枉勿縱的決心，同時積極輔導業者申請設立幼兒園或課照中心。

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教育局指出，補習班、安親班、幼兒園長期以來須依據不同法令登記，但學生有不同需求，導致有監察委員所稱「學生在數個機構間游走移動，以規避管理法令」等狀況，讓家長無所適從，地方主管機關稽查也有困難。

教育局表示，教育部已多次召開會議研商修訂法令，在修法完成前，將持續對補習班嚴格查緝，加強稽查人員教育訓練，強化蒐集各類事證的能力，以區辨不同服務樣態，確保業者符合現行法令規定，保障兒少權益。（編輯：李亨山）1110816