補習班老師要學童互摑巴掌 移送法辦

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北17日電）新北市汐止區某補習班李姓老師處理學生衝突事件，卻強制要求孩童互摑巴掌並全程攝影，使學生身心受創。雙方學生家長怒提告訴，全案以違反兒少法、強制、傷害罪偵辦。

新北市汐止警分局偵查隊副隊長沈政吉今天接受聯訪表示，警分局獲報3月11日晚間8時許，汐止區中興路某美語補習班發生不當體罰並衍生傷害、妨害自由案，立即前往拘提、保全證據。

汐止警分局表示，初步調查，這家美語補習班42歲李姓男老師，當天2名兒童因細故發生爭吵進而肢體衝突時，李老師竟未制止反而要求2名學生互相掌摑對方臉部10餘下。

警方說，李男並要求同班補習的邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑時，以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者閃躲。這項不當體罰導致2名兒童身心嚴重受創。

警方說，經雙方學生家長提出告訴，報請士林地檢署偵辦，並持拘票前往拘提李男並查扣保全相關證據，全案依違反兒童及少年福利與權益保障法、強制罪嫌、傷害罪嫌等方向偵辦。

市府教育局表示，於3月16日接獲家庭暴力暨性侵害防治中心通報，昨天立即前往補習班稽查，肇因班內2名國小學生發生衝突，李姓教師處理衝突事件造成2名學生互打巴掌。目前學生已退費離班，家長提出告訴，李老師被警方帶回詢問，進入司法調查程序。

教育局說，如查證屬實，將由社會局依兒童及少年福利與權益保障法裁處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰；教育局將依補習及進修教育法認定李姓老師是否不適任；如認定不適任教師，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」。

教育局說，稽查時，補習班都依核准科目授課，暫查無辦理安親課輔事證。相關不當管教事件影響學童身心，教育局調查後將嚴懲，以維護學生權益。

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市府家防中心主任許芝綺下午接受中央社記者電訪表示，將等司法調查與審理後，依照事證以違反兒少法由社會局行政裁處；另外，也會請社工人員介入輔導2名掌摑的學生、在旁邊攝影的學生，確認其身心狀況。

許芝綺說，也會訪談摑巴掌學生的雙方家長，理解他們對事件的態度、身心狀況是否需要輔導；尤其，父母最在意的是司法正義是否得以伸張，訴訟過程如需要，將提供免費的法律諮詢與資源。（編輯：張銘坤）1110317