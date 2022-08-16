短期補習班變相脫法經營安親班 監院糾正教育部

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（中央社記者陳俊華台北16日電）監委蔡崇義今天說，教育部103年函釋短期補習班可供餐、午睡、指導學校作業，導致業者以規範較寬鬆的短期補習班立案，涉嫌違法經營安親班、幼兒園，造成地方稽查及認定困擾，監院糾正教育部。

另外，台北市政府教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，也遭監察院糾正。

監委蔡崇義、王幼玲、張菊芳下午舉行記者會。蔡崇義指出，110學年度國小學童計119萬1317人，國中學生58萬6914人，課後照顧安親需求學童眾多，卻只有787間合法的私立課後照顧中心，家長轉而將子女送往短期補習班協助照顧。

蔡崇義說，課後照顧中心（安親班）、幼兒園及實驗機構的設置標準各自不同，但實務上「短期補習班」涉嫌違法經營安親班、幼兒園、實驗機構者比比皆是，業者選擇規範較為寬鬆的短期補習班立案，品質良莠不齊，缺乏兒少保護保障及政府監督，規範明顯不足，並與兒童權利公約有悖。

蔡崇義指出，這是因為教育部在103年函釋，「為維護兒童生理需求及最佳利益，短期補習班可提供餐食點心、休憩午睡、指導學校作業、辦理戶外教學、短期營隊活動等」，這個解釋也變相讓業者脫法，造成地方政府在稽查及認定短期補習班是否違法時的困擾，核有不當。

蔡崇義表示，台北市某短期補習班從105年就違規經營幼兒園，遭地方政府裁處，監察院111年3月間會同地方政府再度稽查時，業者不但持續違法經營幼兒園，且已逐年擴大為全國連鎖大型短期補習機構。

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蔡崇義指出，台北市另一家短期補習班從105年遭投訴，違法將房屋隔成數間教室，申請短期補習班、幼兒園、課後照顧安親班及實驗教育等數個機構名義，讓學生在數個機構間游走移動，以規避管理法令，凸顯台北市教育局對短期補習班稽查不力且流於形式，核有疏失，監察院通過糾正。

三位監委表示，因應少子女化及家庭型態多元變遷，提供兒少安全、健康且優質的生長環境，是國家重要思考方向與施政方針，調查報告也就「短期補習班相關管理法令規範不足」、「高風險補習班預警訪視機制」、「地方政府權責不清」、「稽查人力專業及人力不足」及「外籍教師教授18歲以下兒少對象之專業資格」等事項，促請行政院督促所屬積極檢討改進。（編輯：張均懋）1110816