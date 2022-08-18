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林佳龍：余苑綺情況危急 余天哭著上車去醫院

2022/8/18 10:45（8/18 11:02 更新）
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民進黨立法委員余天因女兒余苑綺（圖）病況危急，臨時無法參加選戰倒數100日記者會。（中央社檔案照片）
民進黨立法委員余天因女兒余苑綺（圖）病況危急，臨時無法參加選戰倒數100日記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，民進黨立法委員余天的女兒余苑綺因為病況危急，因此余天臨時無法參加選戰倒數100日記者會。他說，通電話安慰時，余天哭著上車去醫院。

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民進黨新北市參選人林佳龍今天舉辦「新北選戰破百倒數記者會」，民進黨立委余天原預定到場，但林佳龍競總發言人、新北市議員何博文表示，余天原本已到門口，卻臨時接獲醫院通知女兒余苑綺狀況不好需前往醫院，因此臨時缺席。

林佳龍致詞時透露，余天正要按電梯上競總時，接獲醫院電話通知，急忙前往醫院。他與余天通過電話，知悉余苑綺身體狀況不好，情況危急，余天是哭著上車。自己感受到余天的雙重壓力，一方面是新北市長選舉，另一方面則是家人病況危急。（編輯：李錫璋）1110818

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