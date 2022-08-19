張善政：有把握創造工作機會 吸引年輕人來桃園

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國民黨桃園市長參選人張善政（前中）19日在桃園區進行「眷村固本啟航列車」活動，張善政說，「改變桃園可以改變台灣」，有把握創造工作機會，讓桃園的年輕人不用到海外打工。（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月19日

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（中央社記者葉臻桃園19日電）柬埔寨打工詐騙頻傳。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，有把握創造工作機會，讓桃園年輕人不用到海外打工，也讓桃園成為吸引台灣傑出年輕人來工作的大磁鐵。

張善政上午在桃園區進行「眷村固本啟航列車」活動時表示，他到桃園參選市長，就是要把土木工程背景、對高科技的瞭解帶到桃園，為桃園鄉親貢獻服務。

張善政說，柬埔寨打工詐騙頻傳，暴露政府近幾年推行南向政策有問題，這些年輕人之所以到海外打工、落到詐騙集團手裡，是因為台灣沒有給他們好的工作機會；現在桃園有航空城、機捷等工業基礎，可以注入很多好的、新的高科技機會，這些都要掌握。

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張善政說，「改變桃園可以改變台灣」，他若當上桃園市長，有把握把工程基礎建設做好之外，打造桃園經濟繁榮，以及和高科技有關的工作機會，讓桃園的年輕人不用到海外去打工；桃園不但要成為桃園年輕人工作的基地，也要變成吸引台灣傑出年輕人來工作的大磁鐵。

張善政也說，他的民調最近開始領先，但是絕對不能掉以輕心，心裡要想成幾乎沒有領先，用這種心態繼續去打拚；桃園市議會議長邱奕勝和他沒有心結，大家是一條心、一家人，同一個目標，就是要把年底選戰打贏。（編輯：方沛清）1110819