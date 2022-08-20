林佳龍提青年政策 安心托老托育協助創業環境

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「青商人挺林佳龍後援會成立大會」20日下午在民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）的競選辦公室舉行，林佳龍進場時受到現場與會者熱烈歡迎。中央社記者吳家昇攝 111年8月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天提青年政策，為減輕生活負擔與壓力，透過「成家基金」、安心托老托育、協助創業環境，與增進國際交流機會，讓新北成為對年輕人最友善的城市。

「青商人挺林佳龍後援會成立大會」今天下午在民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室舉行，國際青年商會成員由後援會主委柯智寶帶領，除支持林佳龍的政見，也接受林佳龍的授旗、頒發聘書。

林佳龍競辦發言人李坤城致詞時，抨擊新北市政府將都市更新分回的社會住宅，不優先租給年輕人與弱勢卻要賣掉，市府青年局長錢念群也毫無擔當、不能為青年發聲。

林佳龍致詞時表示，支持年輕人在新北市成家立業，他提到，台中市長任內成立「青年事務諮詢委員會」，召開「青年議會」做為城市的主人；也協助青年從農，尊重農業前輩業師。

他說，台中市長任內，在電商與跨域交流方面，也提供空間給年輕人交流，這些經驗將可以應用在新北，形成群聚效應。尤其，國際性社團交流很重要，另也計畫在新北市府成立國際事務局，透過交流互訪讓青年與國際交流。

林佳龍說，針對新北市的青年政策包括「成家基金」，托育托老一條龍、「凍卵補助」等，可以減輕年輕人壓力，沒有負擔才敢生孩子。很多青年政策，他在以往的執政有許多經驗，將會貼心站在年輕人的角度去思考新北青年需求。

民進黨籍新北市議員參選人陳乃瑜表示，「訓練自己、服務別人」是青商人的宗旨，她將投入行動力翻轉城市與地方，給林佳龍機會就是給青年機會。

參選新北市議員的彭一書、現任市議員陳科名致詞都表示，青商會主旨是服務人群，在角落發光發熱，只要青商人團結就可以讓林佳龍當選。他們呼籲大家支持有台中市長、交通部長施政經驗的林佳龍。

現任市議員廖宜琨爭取連任，他表示自己來自樹林青商會，現任市長侯友宜不照顧青商人，市府青年局成立至今連分工都不明確。他爭取青商會年會的過程，就可以看到新北市府的態度。

競總執行總幹事何博文致詞說，支持林佳龍可以做好做滿，不會變成真心換絕情、腳底抹油去選總統的一場騙局。（編輯：李錫璋）1110820

「青商人挺林佳龍後援會成立大會」20日下午在民進黨新北市長參選人林佳龍（左）的競選辦公室舉行，國際青年商會成員由後援會主委柯智寶（右）帶領，除支持林佳龍政見，也接受林佳龍授旗、頒發聘書。中央社記者吳家昇攝 111年8月20日

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）20日下午出席「青商人挺林佳龍後援會成立大會」，和與會同黨籍市議員廖宜琨（右）碰肘致意。中央社記者吳家昇攝 111年8月20日